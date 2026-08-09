防衛預算增加還減稅...錢從哪來？高市政府挨批「拋售日本」

去年十月上台的日相高市早苗採取鮮明的擴張性財政政策路線，但除了「成長投資」和「危機管理投資」，還增加防衛支出，上周並在沒有替代財源下宣布，食品消費稅率將自明年四月起從現行的百分之八調降至百分之一。

與此同時，日圓貶值且日本公債價格低，時事通信社等日媒報導，已陷入「拋售日本」的「危險水域」，高市政府揭櫫的「負責任的積極財政」也令人質疑淪為口號。

作為調降食品消費稅的配套措施，日本政府將自明年六月起發放現金補助中低收入戶，金額相當於全年百分之一的食品消費稅收，以實現食品消費稅的「實質零稅率」。

有鑑於此，市場擔憂高市恐重蹈二○二二年時任英國首相特拉斯引發的「特拉斯震撼」覆轍。特拉斯當時宣布沒有替代財源的大規模減稅計畫，引發債市動盪。