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東亞軍備競賽？日2027財年防衛預算創新高 上看10兆日圓

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本防衛省2027財年預算編列創新高。路透
日本防衛省2027財年預算編列創新高。路透

日本共同社七日引述多位相關人士報導，防衛省二○二七財年預算計畫編列創新高的八點九兆日圓（約台幣一點八兆元）。一位日本政府高官坦言，防衛預算的規模最終可能達十兆日圓（約台幣兩兆元）。

該報導說，儘管防衛省此舉是強化日本防衛能力的一環，但也令人擔憂會在東亞引發軍備競賽；且為了確保防衛預算具穩定財源，日本民眾的負擔恐因此變大。

日本政府計畫大量採購「攔截無人機」，應對敵方的「自殺無人機」。主因是無人機比防空飛彈價廉，可望加強日本的續戰能力。防衛省目標結合高功率雷射和微波技術，打造防空網。

人工智慧（ＡＩ）的相關預算則用於分析龐大的資料數據與建議攻擊的目標等，以輔助相關人員迅速做出決策，提升自衛隊的指揮管制效能。而無人機和ＡＩ相關預算都旨在因應今後的「新型作戰方式」。

另外用於「敵基地攻擊能力」（反擊或先制攻擊能力）的遠程飛彈部分，包括射程約一千公里的「二五式地對艦飛彈」，防衛省將廣泛用於空對艦的「空射型」以及艦對艦的「艦射型」。

日本各省廳必須最晚在八月底，對財務省提出年度概算。防衛省二○二六財年預算計畫編列八點八兆日圓。防衛省二○二七財年預算也將反映預定今年底修訂的「防衛力整備計畫」等「安保三文件」內容。

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