俄軍空襲烏克蘭首都基輔及周邊區域 造成4人喪命

俄烏戰爭已經持續將近4年半時間，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊動用飛彈與無人機襲擊烏國首都基輔和周邊區域，導致4人死亡。

美聯社報導，在基輔市東北方的基輔州布洛瓦利（Brovary），今晨有數架俄羅斯無人機摧毀一戶民宅，使1名3歲孩童和其祖父母殞命。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）還提到，基輔市至少有1人死於「鎖定民用基礎設施的6枚彈道飛彈攻擊」。

俄羅斯全面侵略烏克蘭4年多時間中，烏國民眾經常遭受無人機與飛彈襲擊，而基輔當地本就彈盡援絕的防空系統難以因應此類空襲。

儘管莫斯科當局堅稱俄國部隊的目標僅限於軍事設施，但俄軍依然持續打擊烏克蘭平民居住地區。