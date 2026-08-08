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泰國校園槍擊案增至9死 遭波及12歲女童不治
泰國昨天發生校園槍擊案，警方今天表示，一名遭波及的12歲女童不治，目前死亡人數已增至9人。
泰國暖武里府（Nonthaburi Province）普萊邦（PlaiBang）警方告訴路透社，這名女童今天不治身亡。
一名14歲少年昨天涉嫌槍殺祖父母後，前往曼谷近郊暖武里府「帖詩林學校暖武里分校」（DebsirinNonthaburi School）槍殺多人後自盡，造成2名教師及3名校內職員遭槍擊身亡。（編譯：劉淑琴）1150808
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