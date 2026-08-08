泰國少年槍擊案震驚社會 揭家庭校園、槍枝管理困境

泰國少年槍殺祖父母後再持槍進校園開槍，釀嚴重死傷。7日發生的校園槍擊案是泰國近年最嚴重的校園槍擊事件之一，也迫使社會重新面對一連串長期存在卻始終未解的難題，包括霸凌、青少年心理健康及槍枝取得過於容易等挑戰。

素有「微笑之國」之稱的泰國，今天各大報紙頭版幾乎都刊登昨天校園槍擊案的相關照片，社會中瀰漫一股緊張氛圍，許多人仍處於震驚情緒，特別是這起事件與一般校園槍擊案不同，這名14歲的少年犯案前，先在家中殺害祖父母，才到學校開槍。

警方調查指出，作案手槍登記在祖父名下，嫌犯在校內至少開了26槍，身上還攜帶30多發子彈。

●犯案動機成焦點

泰國媒體報導，少年由祖父母撫養長大，平時沉默寡言、朋友不多，外界猜測他可能曾遭受霸凌。警方目前仍在調查犯案動機，但案件已引發社會廣泛討論，主要聚焦於該少年為何能取得家中合法槍枝並攜帶進入校園，以及家庭與學校是否有機制及早辨識危險訊號。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天透露，該少年學業壓力過大，並指他是蓄意犯案，早有計劃。

泰國犯罪學者指出，極端暴力通常並非單一因素造成，而是個人、家庭、校園及社會環境交互作用的結果。霸凌、孤立感、家庭支持不足、情緒問題等因素，都可能增加青少年暴力風險，但任何單一因素都不足以解釋這起案件。

●為何泰國擁槍率高？

這起槍擊案還燒出了槍枝管制問題。泰國是東南亞槍枝持有率最高的國家之一，法新社報導，境內流通槍枝約1000萬把，相當於平均每7人就有一把槍。雖然非法持槍可面臨最高10年刑責，政府也曾多次承諾加強管制，但槍擊事件仍反覆發生。

泰國發展研究院（TDRI）研究員博沃拉（BoonwaraSumano）曾說，在泰國，從小就重視槍枝已成為文化常態。她說：「在職業教育機構的學生中，自行打造槍枝的情況很常見。」

博沃拉曾在「East Asia Forum」撰文分析指出，泰國民間持槍率居東協之冠的原因與社會長期對治安與警方缺乏信任有關。

她指出，泰國政府自2009年起推動公務員優惠購槍制度，讓政府官員與退休警察得以低價購買個人槍枝，加上約四成民間槍枝未登記、自製槍械流通歷史悠久，以及社會對暴力與男性持槍文化的容忍度較高，共同形成泰國特殊的高持槍率環境。

●校園安全亮紅燈

而對許多泰國民眾而言，從過去發生的多起槍擊事件到昨天的這起校園槍擊案已累積諸多不安情緒。加上此次槍手僅是一名14歲少年，當家庭照顧、校園支持與槍枝管理同時出現裂縫，讓人擔憂現有制度是否已經失靈，無法及早介入解決青少年問題。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天社論甚至指出，泰國社會未來可能必須面對新的安全威脅，即獨狼式攻擊，而不只是傳統犯罪或青少年暴力問題。

泰國總理阿努廷已誓言進一步收緊槍枝管制，但在非法槍枝持續流通、心理健康資源不足、校園預警機制仍亟待建立的情況下，這起奪走多條人命的槍擊案是否能成為制度改革的轉捩點，將是泰國能否緩解社會焦慮情緒的重要考驗。