聽新聞
0:00 / 0:00
與俄關係密切…澤倫斯基首訪塞爾維亞 會晤武契奇尋求支持
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天首度正式訪問塞爾維亞，這個歐洲國家至今仍與俄羅斯維持密切關係。在俄軍攻勢日益猛烈之際，烏克蘭正努力爭取國際支持。
法新社報導，澤倫斯基今天將與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會談。昨夜俄軍再度猛烈轟炸基輔及周邊地區，造成至少3人死亡、7人受傷。
一名烏克蘭高階官員稍早形容，澤倫斯基訪問莫斯科的傳統盟友塞爾維亞，是「給俄羅斯人一記耳光」。
塞爾維亞歷來與俄羅斯關係密切，武契奇也拒絕制裁莫斯科。上述立場引起歐盟不滿，也拖慢塞爾維亞加入歐盟的進程。
澤倫斯基昨晚與武契奇共進晚餐。武契奇本週稍早重申，他不會改變拒絕制裁俄羅斯的立場，兩人預定今天舉行正式會談。
澤倫斯基在社群平台X發文表示：「我們將討論如何擴大兩國經濟關係、與歐盟的關係，以及其他能讓雙方受益的領域和安全議題。」
自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基走訪世界多地尋求支持，但自他2019年就任總統以來，從未訪問塞爾維亞。
武契奇雖高度依賴俄羅斯廉價天然氣，也是少數仍會訪問莫斯科的歐洲領導人之一，但塞爾維亞也向基輔提供非軍事援助。
武契奇2025年曾赴烏克蘭參加區域峰會，今年也曾訪問基輔。他雖承諾援助烏克蘭，但一直避免簽署正式聲明，在俄烏戰爭中正式支持烏克蘭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。