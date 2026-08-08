炸藥無人機闖萊比錫機場 梅爾茨召集國家安全委員會

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天召集國家安全委員會，討論一架裝有爆裂物的無人機在一架烏克蘭貨機附近出沒，以及另一架飛機在空中與不明物體相撞等事件。

法新社報導，德國目前未就5日凌晨發生在萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）的上述事件歸咎於任何一方；俄羅斯駐柏林大使館則稱相關發現是為了將責任推卸給莫斯科的蓄意「挑釁」。

萊比錫機場是具軍事和物流運輸重要性的戰略樞紐，內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）稱這起事件是「混合式攻擊」，代表「危險程度達到新高」。

多布林特表示，這起事件可能涉及「外國勢力」。事件在安全部門歸咎於俄羅斯的一連串破壞、間諜和假訊息行動之後發生。

俄羅斯大使館則斥責整起事件是「匆促拼湊的挑釁」，「只符合基輔和歐洲政治體制內軍國主義派的利益」。

位在德國東部的這座機場在德國軍方及北大西洋公約組織（NATO）盟國軍事物資運輸上具關鍵重要性，同時也是烏克蘭安托諾夫航空公司（AntonovAirlines）的基地。

根據「畫報」（Bild）報導，一名機場員工目擊無人機在烏克蘭貨機附近盤旋而通報，機場航班因此暫停數個小時，警方出動拆彈機器人拆除爆裂物。

檢方指出，這架無人機裝有「專業級炸藥和一個起爆器」，未爆炸的唯一原因僅因起爆裝置故障。

當局未公布爆裂物的種類。未經證實的媒體報導指出，那是具工業和軍事用途的Semtex塑膠炸藥。

包括愛爾蘭共和軍（Irish Republican Army）在內的武裝分子和叛亂分子曾經使用Semtex。泛美航空（PanAm）一架波音747（Boeing 747）班機1988年在蘇格蘭洛克比（Lockerbie）上空因這種炸藥爆炸而墜毀，造成270人罹難，主謀是利比亞特工。

檢方表示，萊比錫事件是「對德國運輸和物流基礎設施的嚴重攻擊」、「原本有可能危及德國外部與內部安全」。