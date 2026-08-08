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中以關係摩擦？以色列關閉駐成都總領事館 陸曾譴責以國侵犯伊朗

中央社／ 台北8日電
以色列駐成都總領事館5日在其社群媒體帳號上發布了一封告別信。圖／截自以色列駐成都總領館微信
以色列駐成都總領事館5日在其社群媒體帳號上發布了一封告別信。圖／截自以色列駐成都總領館微信

以色列成都總領事館5日在其社群媒體帳號上發布了一封告別信。以色列總領事潘立文（Gadi Harpaz）稱，在這座中國西南城市擔任總領事的5年，是其「外交生涯中最難忘的時光」，並表示自己懷著「深深的不捨與眷戀」告別成都。

南華早報7日報導，潘立文寫道：「雖然總領事館即將關閉，但過去5年來我們共同搭建的友誼橋梁、彼此的尊重以及共同的回憶，都將長久延續。」

以色列在今年6月首次宣佈閉館消息，駐成都總領事館於7月正式停止運作。除北京的以色列駐中大使館外，以色列目前還在上海、廣州和香港設有領事機構。

報導引述蘭州大學阿富汗研究中心主任、中東問題學者朱永彪的話說，以色列駐成都總領事館關閉是「雙邊關係正常發展過程中的一個自然階段」。

朱永彪表示，不應過度解讀這一舉動，它也不意味著中以關係正在急劇惡化。他補充說，近年來兩國關係已經經歷了多次衝擊。

以色列駐成都總領事館關閉之際，中、以兩國關係正出現更多摩擦跡象。中國多次表示支持巴勒斯坦，並呼籲在加薩實現停火，同時強調「兩國方案」是解決巴以衝突的唯一出路。

去年以色列與伊朗爆發持續12天的戰爭後，北京譴責以色列，指責以方違反國際法，侵犯伊朗主權、安全和領土完整。對於美國和以色列今年針對伊朗採取的軍事行動，中國也多次提出批評，並敦促有關方面立即停火。

以色列 成都 北京 外交

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