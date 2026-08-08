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突破陸打壓！台灣獲邀出席太平洋島國論壇峰會 秘書長：重要發展夥伴

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
太平洋島國論壇（PIF）表示，台灣將出席本月在帛琉舉行的論壇年度領袖會議，論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）在記者會上稱台灣是「非常重要的發展夥伴」。 路透社
太平洋島國論壇（PIF）表示，台灣將出席本月在帛琉舉行的論壇年度領袖會議，論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）在記者會上稱台灣是「非常重要的發展夥伴」。 路透社

太平洋島國論壇（PIF）表示，台灣將出席本月在帛琉舉行的論壇年度領袖會議，論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）在記者會上稱台灣是「非常重要的發展夥伴」。

法新社報導，台灣去年參加這項活動遭中國阻擋，今年突破打壓獲邀出席。瓦卡在記者會上表示，台灣雖然不是對話夥伴，但它是非常重要的發展夥伴，並與論壇大家庭的成員往來密切。

太平洋島國論壇官員昨天深夜表示，中國與台灣都是本地區重要夥伴。先前，論壇18個會員國的部長已在斐濟集會，決定峰會優先議題。

今年的太平洋島國論壇領袖會議將在8月30日至9月4日於帛琉舉行。帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島，都是台灣目前的邦交國。

中國向來反對台灣參與國際組織，同為論壇成員國的諾魯、吉里巴斯與索羅門群島，自2019年後在外交上轉向中國。

索羅門群島去年在北京壓力下，排除台灣參加太平洋島國論壇會議。總理馬內列（Jeremiah Manele）後來表示，美、中等21個捐助國都不會受邀。

索羅門群島新政府5月上路後，正迅速修復與美國、日本及澳洲的關係。外交部長何瑞朗（RickHou）表示，今年的會議是「開放邀請」。

瓦卡表示，中國上個月在太平洋試射洲際彈道飛彈，論壇目前正在協商聯合譴責聲明的內容；瓦卡證實，諾魯與吉里巴斯的立場與論壇其他成員不同。

瓦卡隨後表示：「每個人都希望這份聲明能夠發布」，爭議焦點在於聲明內容應僅聚焦於中國的飛彈試射，還是應涵蓋太平洋地區所有的飛彈試射。

美國依據與馬紹爾群島簽署的防衛協議，在北太平洋進行彈道飛彈試射。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）昨天指控兩個國家，刻意向外人示好，不過並未言明是哪兩個國家。

太平洋各島國也邀請各國領袖出席10月在吐瓦魯舉行的聯合國氣候變遷特別活動；吐瓦魯正面臨海平面上升、恐遭淹沒的風險。

太平洋島國論壇 峰會 北京

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