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泰國校園槍手由祖父母撫養 沉默少友案發前疑遭霸凌

中央社／ 曼谷8日專電
泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。圖為警察和法醫在嫌犯殺害祖父母的住宅內進行調查。路透
泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。圖為警察和法醫在嫌犯殺害祖父母的住宅內進行調查。路透

泰國媒體指出，犯下校園槍擊案的少年槍手是由祖父母撫養長大，家屬表示，少年平時沉默寡言，朋友不多。另有報導稱，少年曾在學校遭受霸凌，案發前一天還曾被其他學生反鎖在廁所內。

今年14歲的少年昨天犯下校園槍擊案後自盡，事件造成2名教師和3名校內職員死亡，至少23人受傷，震驚泰國社會。少年也被指控到學校犯案前在住家殺害祖父母。

少年的姑姑莎芒（Samang Chaisorn）接受新加坡「海峽時報」採訪時表示，少年平時不太與人往來，也沒有太多朋友，「不是特別開朗的人，非常安靜」。

莎芒透露，當她得知帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）發生槍擊事件時，曾致電少年的祖父，希望趕快去接孫子，但聯絡不上，當時並不知道少年就是槍手。

莎芒說：「我抵達家中時，大門鎖著進不去。村長發現冷氣仍在運轉而拿鋸子把門鋸開。當我們進去時，發現他們已經過世了。」

泰媒Thaiger引述警方調查發現，槍手父母已離異，他自幼由祖父母撫養長大。少年的同學則向警方表示，少年經常遭到同學嘲弄與肢體霸凌，警方正將此列為可能犯案動機的一部分。

另有媒體指出，少年案發前一天曾被其他學生反鎖在廁所內。警方正調查犯案動機以及他如何取得槍枝。

警方研判，這名學生是攜帶祖父名下合法登記的槍枝進入校園，原本可能要攻擊曾霸凌他的同學，但教師將這些學生帶離後，教師反而成為攻擊目標。

「海峽時報」指出，當地村長潘納通（PannatornTemrak）表示，少年的祖父母都是很好的人，自少年年幼時便將他撫養長大，「非常疼愛這個孫子」。

泰叻報（Thairath）報導，這起校園槍擊案引發社會對校園霸凌的關注，並指出泰國青少年中有29%的人感到孤獨、14%的人經常面臨壓力，另有7%的兒童和青少年對自己的生活不滿意。

報導引述精神科醫師指出，大規模暴力可歸因於於家庭等多種因素交織而成，變得複雜，其他問題還包括被霸凌、心理健康問題及毒品等，但最重要因素仍是「能獲得武器」。

泰國知名犯罪學家特林（Trynh Phoraksa）接受中央社訪問時表示，在調查尚未完成前，不應過早將涉案青少年貼上精神疾病、反社會人格或天生暴力等標籤。

他說：「一個社會不能等到孩子手裡拿著槍時，才開始問究竟哪裡出了問題。」他並認為，真正重要的是從家庭、學校、同儕、網路環境、武器取得與行為警訊等環節，理解究竟哪裡失靈，才會造成此次悲劇。

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泰國 校園 霸凌 槍擊

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