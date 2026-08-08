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美參院通過對俄制裁案 川普可課俄商品最高500%關稅

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天通過一項主要是針對俄羅斯能源收入的大規模制裁案，這項法案接下來將送交聯邦眾議院審議，但因國會目前進入夏季休會期，眾議院最快要到9月初才會進行表決。

法新社報導，這項制裁案將對俄羅斯官員、寡頭統治集團成員、金融機構，以及協助規避俄羅斯石油出口限制的所謂「影子船隊」（shadow fleet）實施制裁。

此外，法案也將授權美國總統川普對俄羅斯進口商品，包括天然氣與石油，最高課徵500%關稅

更重要的是，這項制裁案將允許川普對大量購買俄羅斯石油與天然氣的國家課徵最高達100%的關稅，包括中國與印度等國。

支持者表示，切斷俄羅斯能源收入，是削弱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為烏克蘭戰爭提供資金能力的關鍵。

如果這項法案最終成為法律，普丁本人也將成為制裁對象之一，其他俄羅斯高層官員也將受到制裁。

這項法案以已故參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）之名命名。葛蘭姆7月11日去世，生前花了一年多時間為這項法案爭取支持。

民主黨籍參議員、參議院外交委員會成員夏亨（Jeanne Shaheen）指出，這項法案「將對俄羅斯能源及金融部門造成非常沉重的打擊…有可能最終讓俄羅斯戰爭機器陷入癱瘓，並迫使普丁坐上談判桌」。

俄羅斯駐美國大使館對這項法案表示譴責，稱其「對現任美國政府不利」。

此外，俄羅斯也面臨歐洲日益升高的壓力。歐洲聯盟（EU）上月同意新一輪制裁措施，但最終版本較早先提出的方案有所縮減。

這是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，歐盟推出的第21輪制裁，由於會員國對多項措施提出反對意見，制裁方案一度陷入延宕。

川普 關稅 商品

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