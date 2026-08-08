美中制裁戰又起 CNN：9月川習會恐縮減議程

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，中國高層仍希望九月華府「川習會」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

九月川習會被視為討論美中ＡＩ競爭重要機會。觀察家及接近中國決策圈人士說，北京高度重視與美國總統川普保持高層溝通，認為比起川普政府的部分對中鷹派官員，他本人對中相對友善。

中國清華大學學者孫成昊說，北京希望保留外交空間，並避免在九月川習會前，中美陷入失控的報復循環，但不該將中方的克制誤認為接受。

接下來很可能取決美國是否進一步限制中國ＡＩ產業。美國策略諮詢公司「亞洲集團」合夥人陳澍說，若美國以國安為由禁用中國ＡＩ模型，影響將不限美企；這等於試圖限制全球企業在商業活動使用中國ＡＩ模型，在相關市場規模達一兆美元下，中國不會輕忽。

美中正準備在九月川習會前舉行雙邊ＡＩ對話，九月川習會也可望延長美中去年十月達成的貿易休兵，並鞏固美中建設性戰略穩定關係。

孫成昊認為，即使華府在九月川習會前跨越北京認定的紅線，也未必將導致這場峰會延期，原因是雙方目前都視領袖外交為管控危機的機制；更可能的情況是該峰會照常舉行，但議程縮小，避免又引爆更激烈的美中對抗。