軍售激怒北京 美國防次長訪中受阻

美國新聞網站Politico六日引述知情人士報導，美國國防部次長柯伯吉希望訪問北京，在「中國人民解放軍國防大學」發表演說，但中國大陸對美國去年十二月批准的一一○億美元對台軍售不滿，近幾月對他冷處理。他曾將中國列為美國最大威脅，但如今立場丕變，視訪中為協助穩定美中關係的關鍵。

柯伯吉去年在參議院的聽證會曾說，台灣軍費遠遠不足，應該接近ＧＤＰ的百分之十；他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突。過去也曾撰文稱，美國確有利益需要保衛台灣，「但美國人沒有台灣仍然能生存」。

過去一年美中關係因關稅、出口管制與中國在台海及南海愈來愈強硬軍事行動而受衝擊，柯伯吉認為，他訪問北京有助穩定美中關係。

柯伯吉近幾月希望能獲邀訪中，甚至要五角大廈官員在與中方對口官員會面時盡力促成，但至今未果；他首要目標是赴中國人民解放軍國防大學演講，知情人士形容他想去的程度，已到了「念茲在茲」的地步。

該大學是培養中國軍方高層的搖籃，柯伯吉希望能在此演說，將鞏固他在川普政府作為美中戰略穩定政策制定者的地位，讓他有機會成為川普政府處理美中關係的主要窗口，但北京沒理由給他這個平台，並不想接待任何只是來「訓話」的美國高官。

柯伯吉亟欲訪中，也是希望向北京闡述美中關係下的國防政策優先事項，並支持持續與中國軍方對話。

七月以「美中經濟與安全檢討委員會」（ＵＳＣＣ）主席身分訪問北京的美國前國防部助理部長薛瑞福指稱，他訪中期間，有中國官員向他表明，對上述一一○億美元對台軍售不滿，這是北京冷待柯伯吉的原因之一。

薛瑞福還指稱，儘管如此，中方仍計畫讓柯伯吉到訪，和他隨美國國防部長赫塞斯訪中的另一個行程。

柯伯吉訪中受阻也可能涉及禮賓問題。近年五角大廈負責制定政策的高官，從未單獨訪問北京，且他在五角大廈的職位與中國軍方的組織架構並無對等職位，這也使雙方安排會面更複雜。

美國國防部內部對柯伯吉訪中的作用看法分歧，赫塞斯持懷疑態度，目前不置可否。

對上述報導，五角大廈尚未置評；中國駐美大使館則強調反對美國對台軍售。