泰今年第2起 14歲少年行凶 泰校園槍擊案致10死

泰國官員七日證實，一名十四歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生後自戕。案發後泰國總理阿努廷說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

案發地點是毗鄰首都曼谷的泰國暖武里府邦庫艾區公立「帖詩琳學校暖武里分校」。一名十八歲學生對路透描述說，自己一開始以為是鞭炮聲或有人敲打東西；「我起初沒想到是槍聲。砰、砰好幾聲，接著就安靜下來，然後又開始」。

犯嫌穿該校紫色體育服，背黑色斜背包，其遺體在校內教室被發現，另有逾卅人受傷，其中九人重傷。根據地方當局資料，該校二○二五學年度有約三一○○學生及一四七位教師。該校名聲不差，每年都有畢業生進入泰國大學名校。

根據對案發現場的清理及初步調查，警方找到一把九毫米手槍和卅四發子彈，這把手槍登記在犯嫌祖父名下；犯嫌到校後至少開廿六槍。警方已封鎖該校，進一步調查犯案動機。

七日下午赴該校的阿努廷指稱，犯嫌的行為顯示是預謀犯案，「犯嫌好友對警方說，他因課業壓力而深感焦慮」。阿努廷表示，他將和國家警察總長討論槍枝管制問題。他還透露，一項管制槍枝的新法規已制定中，但他不支持在學校設Ｘ光機。

泰國是全東南亞擁槍率最高的國家，約一千萬把槍在國內流通，相當於每七人就有一把槍。本案是泰國自二○二二年以來最嚴重的大規模殺人案。這是泰國今年第二起校園槍擊案。泰南的宋卡府合艾市一所學校二月發生槍擊案，一名青少年闖入校園和劫持師生，釀成校長罹難、兩名學生受傷。

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