聽新聞
0:00 / 0:00

泰今年第2起 14歲少年行凶 泰校園槍擊案致10死

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
泰國暖武里府公立「帖詩琳學校暖武里分校」7日發生校園槍擊案，倖存學生紛紛逃離校園。路透
泰國暖武里府公立「帖詩琳學校暖武里分校」7日發生校園槍擊案，倖存學生紛紛逃離校園。路透

泰國官員七日證實，一名十四歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生後自戕。案發後泰國總理阿努廷說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

案發地點是毗鄰首都曼谷的泰國暖武里府邦庫艾區公立「帖詩琳學校暖武里分校」。一名十八歲學生對路透描述說，自己一開始以為是鞭炮聲或有人敲打東西；「我起初沒想到是槍聲。砰、砰好幾聲，接著就安靜下來，然後又開始」。

犯嫌穿該校紫色體育服，背黑色斜背包，其遺體在校內教室被發現，另有逾卅人受傷，其中九人重傷。根據地方當局資料，該校二○二五學年度有約三一○○學生及一四七位教師。該校名聲不差，每年都有畢業生進入泰國大學名校。

根據對案發現場的清理及初步調查，警方找到一把九毫米手槍和卅四發子彈，這把手槍登記在犯嫌祖父名下；犯嫌到校後至少開廿六槍。警方已封鎖該校，進一步調查犯案動機。

七日下午赴該校的阿努廷指稱，犯嫌的行為顯示是預謀犯案，「犯嫌好友對警方說，他因課業壓力而深感焦慮」。阿努廷表示，他將和國家警察總長討論槍枝管制問題。他還透露，一項管制槍枝的新法規已制定中，但他不支持在學校設Ｘ光機。

泰國是全東南亞擁槍率最高的國家，約一千萬把槍在國內流通，相當於每七人就有一把槍。本案是泰國自二○二二年以來最嚴重的大規模殺人案。這是泰國今年第二起校園槍擊案。泰南的宋卡府合艾市一所學校二月發生槍擊案，一名青少年闖入校園和劫持師生，釀成校長罹難、兩名學生受傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

槍擊 少年 校園 泰國 曼谷 槍枝 阿努廷

延伸閱讀

泰國爆4年來最致命槍擊 區域擁槍率最高國家頻傳槍響

泰知名中學槍擊案7死…學生槍手案發前疑槍殺祖父母 父親正接受調查

槍聲停了又響！泰校園槍擊增至7死15傷 行兇學生書包藏大量子彈

泰國槍擊案釀8死…14歲兇嫌槍殺祖父母後 又殺學校2教師3職員

相關新聞

軍售激怒北京 美國防次長訪中受阻

美國新聞網站Politico六日引述知情人士報導，美國國防部次長柯伯吉希望訪問北京，在「中國人民解放軍國防大學」發表演說，但中國大陸對美國去年十二月批准的一一○億美元對台軍售不滿，近幾月對他冷處理。他曾將中國列為美國最大威脅，但如今立場丕變，視訪中為協助穩定美中關係的關鍵。

美中制裁戰又起 CNN：9月川習會恐縮減議程

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，中國高層仍希望九月華府「川習會」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

泰今年第2起 14歲少年行凶 泰校園槍擊案致10死

泰國官員七日證實，一名十四歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生後自戕。案發後泰國總理阿努廷說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。