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沙烏地、巴基斯坦與土耳其 簽署共同防禦協定
巴基斯坦外交部與沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）表示，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其今天簽署一項共同防禦協定。
法新社報導，在中東戰爭持續，以及沙烏地南鄰葉門衝突再起的背景下，這項被阿拉伯衛星電視台稱為「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint DefenceAgreement）的協定，將3國更緊密連結在一起。
巴基斯坦指出，這項共同防禦協定規定，對任何一個成員國的攻擊，都將被視為對所有成員國的攻擊。
巴基斯坦外交部在提及這項由3國領袖在沙烏地阿拉伯簽署的協定時表示：「協定旨在加強對任何侵略行為的集體嚇阻能力，並規定對3國任何1國發動武力攻擊，都應視為對所有成員國的攻擊。」
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