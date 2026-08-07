南韓外交部統一部公然對北韓政策意見相左 暴露內部歧見

南韓外交部長趙顯與統一部長鄭東泳本週就如何與北韓互動的議題，公開表達分歧意見。這暴露出南韓總統李在明在尋求與北韓恢復接觸之際，其政府內部存在不同看法。

綜合路透社和韓聯社報導，鄭東泳5日在南韓總統府青瓦臺召開的政府下半年工作計畫會議上，提出了「朝鮮半島和平共處發展構想」，內容包括啟動兩韓與美中兩國的4方對話。

然而，趙顯當天在會議後記者會上卻對南韓媒體表示，統一部的這份提案「不現實」，且未受到其他部會的支持。

趙顯當時說：「鄭部長的談話是從理想的角度出發，我希望各位對這些說法稍微打折。」他並表示，相關構想尚未在南韓政府內部進行充分討論，也未達成共識。

鄭東泳昨天則對南韓媒體回應說，為了「改變現實」，需要有理想。

自從李在明上任後，南韓便不斷嘗試說服北韓回應一連串善意舉動。首爾也由原本的「先求非核化」轉向「先求和平」的策略，同時呼籲美國總統川普（Donald Trump）尋求與北韓領導人金正恩會面來重啟對話。

路透社今天詢問南韓外交部和統一部對於兩位部長的立場不同有何看法時，雙方僅表示將繼續協調政策。青瓦台則回覆說，其目前為止尚無評論。

分析家指出，首爾的任何政策分歧，很可能都會受到平壤密切關注，並可能使李在明政府想與北韓恢復接觸的努力更加困難。

南韓慶南大學教授林乙哲表示，這場分歧暴露出，南韓內部對於北韓相關政策仍存在歧見，以及推動政策的力道減弱。

他還說，首爾內部的分裂和衝突，也會讓平壤更加認為，即使雙方達成重大協議，也很容易在南韓遭到推翻。