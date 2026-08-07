泰國槍擊案釀8死…14歲兇嫌槍殺祖父母後 又殺學校2教師3職員

泰國官員今天表示，一名青少年在家中槍殺祖父母後，又在學校內殺害兩名教師、3名職員，然後自戕。

法新社報導，官員稍早通報遭到這名槍手槍擊致死的也包括學生，加上凶嫌的祖父母共有8人。最新聲明下修槍擊致死的人數。

聲明指出，暖武里府（Nonthaburi）帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）兩名教師及3名職員在校園內遭到槍擊身亡。暖武里府毗鄰曼谷。

嫌犯是一名14歲男孩，他也被指控早前在該府一處住家殺害祖父母。

聲明還提到，犯案者本人也已經死亡。警方官員告訴法新社，他是自殺身亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980