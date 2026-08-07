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泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力

中央社／ 曼谷7日專電
泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。 歐新社
泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。 歐新社

泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。學者指出，極端青少年暴力通常並非單一原因所致，而是個人、家庭、學校和同儕等多重因素交互作用的結果，呼籲建立早期預警機制。

曼谷市郊一所學校今天爆發校園槍擊案，槍手是一名14歲的青少年，他先是開槍殺害祖父母，再到學校開槍，造成多人死傷。泰國當局表示，嫌犯案發前承受學業壓力，顯然事先策劃槍擊。

受佛教影響深遠的泰國常被稱為「微笑之國」，如今爆發多人死傷的校園槍擊案震驚社會，就連泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）都表示，「這是一起極其可怕的事件。它本來不應該發生」，對泰國發生校園槍擊案感到震驚。

泰國知名犯罪學家特林（Trynh Phoraksa）今天接受中央社訪問表示，在調查尚未完成前，不應過早將涉案青少年貼上精神疾病、反社會人格或天生暴力等標籤。

他指出，14歲青少年仍處於大腦發育階段，衝動控制、情緒調節、風險判斷及決策能力都尚未成熟，青少年對羞辱、排斥、憤怒、報復或不公平感受的反應可能特別強烈。

特林表示，犯罪學研究應檢視少年成長環境，包括家庭關係、是否遭受暴力、霸凌或被害經驗、同儕互動、社交孤立、紀律問題、過去攻擊行為，以及是否曾出現對武器的強烈迷戀或其他警訊。他強調，極端青少年暴力通常並非單一原因所致。

談及槍枝管制，特林向中央社補充說，能否取得致命武器是很大關鍵，因此犯罪學的一個重要概念是「機會會影響犯罪結果」。許多年輕人都可能憤怒或與人衝突，但當處於危機中的少年若能立即取得槍枝時，後果就可能急劇惡化。

談及泰國青少年重大犯罪趨勢，特林引述官方數據指出，2019至2023年間，涉及生命與身體傷害及武器犯罪的青少年案件均有增加；但他也提醒，不應該因此就認定整個年輕世代更為暴力，而是應「檢視家庭監督、經濟壓力、霸凌、武器取得及網路環境等結構性因素」。

特林向中央社強調，槍枝管制固然必要，但不足以單獨防止校園槍擊事件，泰國需要多層次的暴力預防系統，包括由教師、輔導人員、心理師、社工及必要時執法人員組成的校園威脅評估機制，以及讓學生能匿名通報同儕暴力言論或攻擊計畫的制度。

特林說：「一個社會不能等到孩子手裡拿著槍時，才開始問究竟哪裡出了問題。」他認為，真正重要的不是事後如何懲罰一名14歲少年，而是從家庭、學校、同儕、網路環境、武器取得與行為警訊等環節，理解究竟哪裡失靈，才會造成此次悲劇。

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