陸籍男藏身挪威軍事碉堡 引國安疑慮遭驅逐

中國籍男子藏身挪威北部博德空軍基地附近碉堡，引發涉嫌非法情報活動疑慮。挪威政府以違反簽證規定及逾期居留為由，將男子驅逐出境。

綜合挪威軍方與當地媒體資訊，博德（Bodø）機場具高度戰略地位，不僅是軍民合用的航空樞紐，周邊更部署國防軍核心設施。距離機場不遠處的雷坦（Reitan），也是軍方作戰指揮總部所在地。

北大西洋公約組織（NATO）去年10月也在博德機場正式啟用區域聯合空中作戰中心（CAOC），負責協調及監控北歐空域。

據北歐郵報（Nordiskpost）報導，這名中國男子今年5月中旬被發現藏匿於機場防空洞，立即引發國安疑慮。由於防空洞可直接觀察周邊軍事設施，挪威警察安全處（PST）隨即以涉嫌非法刺探國家機密為由將他逮捕。

挪威廣播公司（NRK）報導，警方調查發現，他持有的西班牙申根簽證早已過期，且在申根區逾期居留多時，簽證也於6月底遭註銷。

諾爾蘭郡警區負責人古德瓊森（GudjonGudjonson）直言，警方完全不採信他的辯詞。他指出，這名男子在偵訊時多次改變說詞，甚至聲稱找到一個防空洞當作棲身之地，並打算在挪威與西班牙非法定居打黑工。

「這處防空洞根本不具備居住條件」古德瓊森強調，警方認定他長時間逗留防空洞，與最初申請簽證時填寫的觀光目的明顯不符，且多次申請簽證時均提供不實資訊。

儘管檢方日前因查無犯罪事證撤銷間諜罪指控，挪威政府仍以違反簽證規定及逾期居留為由，下令他5年內不得再次進入申根區。

針對這起引發高度關注的國安案件，挪威警察安全處也對外澄清，此案與近期在挪威北部安島（Andøya）發生的另一起中國籍女子間諜案並無關聯。