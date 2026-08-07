泰國爆4年來最致命槍擊 區域擁槍率最高國家頻傳槍響

泰國曼谷郊外一所學校今天發生槍擊案，凶嫌到校前先在家中行凶，共造成至少8人死亡、30多人受傷。這起事件是這個東南亞擁槍率最高國家自從2022年以來最嚴重的大規模殺人案。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，涉嫌開槍的14歲男學生先在家中殺害自己的祖父母。法新社報導，他後來前往曼谷西北郊外的帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）行凶，造成5人死亡，包括2名教師和3名職員。

47歲救難人員吉蒂坤（Kiatikhun Verapongpradith）告訴路透社，他和團隊趕抵案發現場時，校園槍擊事件仍在持續，在聽到最後一聲槍響後接獲通知前往救治疑似槍手時，「發現犯嫌朝自己的右側頭部開槍後倒地」。該男據報在送醫途中傷重不治。

這起槍擊案發生於當地時間上午10時剛過。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）傍晚指出，事件造成30多人受傷，其中9人情況危急。內政部副部長波拉披（Polapee Suwunchwee）稍早告訴泰國公共電視台（Thai PBS），多名沒有中彈的學生於逃生時受傷。

警方指出，涉案的9毫米手槍登記者嫌犯祖父的名下，他到校後開了至少26槍，隨身還攜帶至少34發額外的子彈。

據地方當局資料，帖詩琳學校暖武里分校2025學年有大約3100名學生和147名教師。當局指出，目前仍不清楚犯案動機。

●今年第2起校園槍擊

這是泰國今年發生的第2起校園槍擊案。南部宋卡府（Songkhla）合艾市（Hat Yai）一間學校2月11日發生槍擊案，一名青少年槍手闖入校園並且劫持師生，造成校長身亡、兩名學生受傷。

●區域內槍枝持有率最高

法新社報導，泰國是區域內槍枝持有率最高的國家之一，估計約有1000萬把槍流通，相當於每7人就有一把槍。政府過去多次承諾加強管制，卻仍無法防範槍擊事件一再發生。

路透社報導，槍枝持有與槍擊事件在泰國並非罕見，過去6年曾發生多起重大槍擊案，受害者當中不乏兒童。

●過去6年槍擊案一覽

2026年2月：一名槍手闖入南部合艾市一間學校劫持師生，造成校長身亡、兩名學生受傷。 2025年7月：一名槍手在曼谷某市場開槍，造成包括保全人員及攤商在內的5人死亡，槍手後來自盡。 2023年10月：一名14歲少年在曼谷高檔的暹羅百麗宮（Siam Paragon）購物中心持改造手槍行兇，造成兩人死亡、5人受傷。警方表示該作案槍械可能是透過網路購買。 2022年10月：一名前警察在東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lam Phu）多地持槍械與刀械行兇3小時，造成36人死亡，包括一間幼兒日托中心內22名熟睡孩童遭到刺死。這起事件是泰國近年來單一凶嫌造成最嚴重死傷的慘案。34歲槍手也殺害妻子、孩子後自盡。他先前因非法持有毒品遭警界開除，且有債務、法律和家庭問題。 2020年2月：一名因房地產糾紛心生不滿的士兵在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）及周邊地區4個地點開槍濫殺，造成至少29人喪生、57人受傷，最終遭到安全部隊擊斃。大多數受害者在一處購物中心內遇害，從軍營偷出一把突擊步槍和彈藥的兇嫌在商場內與維安人員僵持一夜後遭到擊斃。 2020年2月：一名男子前往曼谷一間商場內前妻工作的醫美診所將她槍殺，並且造成一名路人受傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980