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芬蘭邊防大升級 強化反無人機防禦網

中央社／ 赫爾辛基7日專電

芬蘭邊防局獲政府4400萬歐元（約新台幣15.4億元）額外撥款，正與諾基亞（Nokia）、紳寶（Saab）等北歐企業合力開發新型反無人機武器系統。這項全新防衛能力未來將部署於裝甲車與重型巡邏艇，能同時以無線電干擾與實彈射擊反制無人機威脅，構築芬蘭全國性的偵測與防禦網。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，無人機反制能力會同時部署海空領域，專案集結5家企業各司其職。在硬體部分，Marine Alutech負責打造重型巡邏艇，瑞典紳寶則採用芬蘭車廠西蘇（Sisu）的GTP裝甲車底盤來改裝重型巡邏車。未來這些巡邏車與巡邏艇都將安裝相同的反制裝備，並搭配諾基亞建置的智慧網路，最後由61N Solutions負責將第一線的偵測資料，整合進巡防單位的管理系統。

邊防局（Finnish border guard）指出，這是芬蘭首度建構的新型態防衛戰力。專案仍在設計階段，預計明年完成裝甲車與重型巡邏艇的原型概念機。完成後將展開功能測試，再決定最終採購配置，最快2028年量產。

最新規劃的全國無人機防禦體系將以三大支柱為核心。除部署固定式監控干擾裝備，並提升第一線巡邏部隊的常態反制能量外，更鎖定高風險任務，開發具備裝甲防護性能的新型巡邏車與巡邏艇。

邊防局專案經理卡利翁佩（Johannes Kallionpää）表示，這批新式裝甲車與巡邏艇具備完整偵測與反制能力，可同時部署無線電干擾等「非動能」手段，以及實彈擊落等「動能」武器系統，大幅強化第一線巡邏的自我防護力。

據報導，新款裝甲車的火力配備雖未正式公開，但從供應商名單已能看出端倪。國防大廠紳寶去年11月就曾透露，芬蘭邊防隊將引進最新型Trackfire遙控武器站，這套系統不僅適用於車輛與艦艇，更能讓載具在高速移動的狀態下，依然保持精確的打擊能力。

瑞典軍方兩年前也曾展示將紳寶長頸鹿1X（Giraffe1X）雷達整合於西蘇裝甲車的配置，並於去年夏天在瑞典哥特蘭島（Gotland）展示裝甲車擊落無人機的過程，芬蘭未來的重型載具極可能採用這套雷達與武器組合。

至於搭載上述武器裝備的水面船艦，邊防軍目前尚未敲定最終型號。不過，負責造船的Marine Alutech已是芬蘭軍方的長期合作夥伴，海軍最先進的耶胡級（Jehu-class）運輸艇即出自其手。外界推測，未來接下海上反無人機重任的，極可能是這家造船廠長達19.5公尺、最高時速超過50節的旗艦巡邏艇Watercat2000 Patrol，以其高速機動力為芬蘭海域築起防護網。

芬蘭 無人機 諾基亞

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