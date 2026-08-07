泰國校園槍擊案多人傷亡 遇害教師家屬得知噩耗悲痛欲絕

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成5死、22傷，死者皆為教師。數名遇害教師的家屬下午趕赴學校等候消息，有人得知噩耗後情緒崩潰，直言「無法接受」，也有人回憶遇害親人相處的點滴，哽咽表示，其一生都奉獻給學校，場面哀戚。

曼谷郊區的「帖詩林學校暖武里分校」（DebsirinNonthaburi School）今天上午發生槍擊案，泰媒引述泰國衛生部的數據指出，事件共造成5人死亡，全是教師，另有22人受傷，其中9人傷勢嚴重。

數名遇害的教師家屬下午抵達學校等候消息，確認家人遺體後悲痛欲絕，許多人在旁低聲哭泣，甚至有人趴在牆柱上嚎啕大哭，場面哀戚。

一名未透露姓名的遇害女教師的丈夫表示，事發後一直聯絡不上她，直到接到朋友來電得知「她被槍擊了」，才急忙趕到學校。回想今天早上的最後一次對話時，「她說，『我先走囉，親愛的』，我們抱了一下，她就出門了，就和平常一樣送孩子上學。」

該家屬沒想到早上與妻子的離別會是最後一面，並哽咽地說：「真的無法接受，根本不希望這件事發生。」並表示，從未想過校園會發生這種事。

另一名遇害教師家屬諾普（Nop）表示，死者是他的姊姊，已在該校任教約8年。

他說，姊姊平時很少談論學生的缺點，也不會把任何可能傷害學生的事情帶回家討論，「她只是偶爾抱怨有點累，這是老師很正常的反應」。

諾普表示，目前仍不清楚事發當下，姊姊是在上課還是協助學生避難，因為目擊者都仍在接受詢問，「現在沒有人知道原因」。

諾普透露，姊姊是學校校友，也曾在校內實習，之後直接成為正式教師，「對這裡非常有感情」。他強調，姊姊從學生時代到成為教師都在同一所學校，從未調職。

死者遺體已由救護車運離學校，目前家屬仍在等待校方與相關單位通知後續遺體安置事宜。

泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）傍晚抵達了解槍擊案發生後的情況，並籲民眾和媒體不要發布槍擊案的影片，以保護人權和相關人員的心理健康。

尤德查南說：「這起槍擊案對整個國家而言是一件令人心碎的事。」他向死者和傷者家屬表達深切慰問，並確認相關部門已抵達現場提供協助。

這起震驚泰國社會的校園槍擊案發生於今天上午10時（台灣時間上午11時），是泰國近年來重大校園槍擊案之一。「帖詩林學校暖武里分校」是享有盛名的公立學校，許多畢業生考入泰國頂尖大學，是一所備受推崇的中學。