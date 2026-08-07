索羅門外長證實 新政府尋求修復與美澳等傳統盟邦關係

索羅門群島外交部長何瑞朗今天表示，索國正在修復與美國、澳洲等傳統夥伴國的關係，同時維持「與各方為友、無人為敵」的方針。顯示其新總理瓦爾採取更寬廣外交策略。

何瑞朗（Rick Houenipwela）在斐濟首都蘇瓦（Suva）參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）外長會議場邊接受路透社訪問時說，索羅門群島（Solomon Islands）的一些長期夥伴國近幾年感到被「冷落」，瓦爾（Matthew Wale）政府希望恢復與他們更緊密交流，「我們必須重建關係」。

索羅門群島前政府與中國深化關係，雙方並簽署安全協議，令美國和盟邦提高警覺。不過，過去對中國多所批評的瓦爾今年5月當選總理後，便展開連串海外交流。

他7月拜訪澳洲，對中國在太平洋地區施展影響力感到擔憂的坎培拉當時承諾，要加強與索羅門群島的關係。

瓦爾同月還訪問華府，就深化與美國關係進行會談，雙方並簽署關於恢復和平工作團（Peace Corps）的意向書。他回程也拜訪東京，拜會日本首相高市早苗。

何瑞朗形容，瓦爾這趟訪問美日兩國的行程「成果豐碩」。