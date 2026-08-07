「以為是惡作劇」泰校園槍擊案 目擊師生憶驚悚瞬間：躲教室堵門落淚

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷；目擊師生告訴中央社，原以為只是惡作劇，直到接連傳出槍聲後，才發現有人在校園開槍，學生躲進教室緊閉門窗，有人驚恐落淚，也有人冒險衝出教室提醒他人逃命。

曼谷郊區的「帖詩林學校暖武里分校」（DebsirinNonthaburi School）今天發生槍擊案，泰媒引述泰國衛生部的數據指出，事件造成5人死亡，全是教師，另有22人受傷，其中9人傷勢嚴重。

事發後，學校內外聚集大批軍警和救護車，部分仍在校園內的師生驚魂未定，有些人互相擁抱甚至流淚痛哭。

學校內外聚集大批軍警和救護車，部分仍在校園內的師生驚魂未定，有些人互相擁抱甚至流淚痛哭。 歐新社

該校的數理教師赫曼特（Hemant）事發時正在授課，他向中央社表示，最初在手機通訊軟體的群組上接獲訊息時，大家還不確定發生了什麼事，「以為只是開玩笑、惡作劇之類」，但隨後得知槍手正在校園內移動，先在一棟教學大樓開槍，又前往另一棟樓。

赫曼特與學生在事發當下立刻關上門、鎖上門，並把教室裡的書櫃推到門口，再把桌子搬來堵住入口，「我告訴他們，無論如何，我們都不能讓他進來。」

赫曼特告訴中央社，他還要求學生拿著裝滿書本的書包，並告訴他們，若槍手進入教室，「必須護住自己的身體」，整個避難過程持續約40到45分鐘。

在該校任教4年的赫曼特說：「（死者）有幾位我認識的老師，這是一場創傷。」並回憶，當時教室內的高三學生幾乎全部哭了。「我唯一能做的，就是叫他們注意安全並安慰他們」。

今年34歲的赫曼特透露，他自己也有點害怕，但看到學生受到創傷，自己必須表現得像個男子漢。

17歲高中二年級學生普林（Phurin Khumchoo）則表示，他親眼看見槍手，也聽到很多聲的槍響，他說，自己衝出教室是為了提醒那些還不知道發生什麼事的人。

他告訴中央社：「我告訴他們說，槍手在這裡，快跑，去安全的地方。」並指出，「槍手一度將槍口瞄準他，但沒有開槍，不知道為什麼。」

普林估計，槍手至少開了15槍，之後還重新裝填彈匣。他回憶道，當時他很怕自己會被射殺，很擔心，並透露，有一名如同親兄弟般的學長遭槍擊，讓他非常難過，仍無法完全平復心情。

另外，有校友聽聞槍擊案後回到校園關心，並告訴中央社，「帖詩林學校暖武里分校」是當地升學率極高的知名中學，學生在各項競賽和升學表現都名列前茅。 他們得知發生這場悲劇感到十分痛心，並說，「以前從未發生過這樣的事，因此一直認為學校是這個國家最安全的地方」。

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷。 路透社