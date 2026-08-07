聽新聞
0:00 / 0:00

「以為是惡作劇」泰校園槍擊案 目擊師生憶驚悚瞬間：躲教室堵門落淚

中央社／ 曼谷7日專電
泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷。 路透社
泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷。 路透社

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷；目擊師生告訴中央社，原以為只是惡作劇，直到接連傳出槍聲後，才發現有人在校園開槍，學生躲進教室緊閉門窗，有人驚恐落淚，也有人冒險衝出教室提醒他人逃命。

曼谷郊區的「帖詩林學校暖武里分校」（DebsirinNonthaburi School）今天發生槍擊案，泰媒引述泰國衛生部的數據指出，事件造成5人死亡，全是教師，另有22人受傷，其中9人傷勢嚴重。

事發後，學校內外聚集大批軍警和救護車，部分仍在校園內的師生驚魂未定，有些人互相擁抱甚至流淚痛哭。

學校內外聚集大批軍警和救護車，部分仍在校園內的師生驚魂未定，有些人互相擁抱甚至流淚痛哭。 歐新社
學校內外聚集大批軍警和救護車，部分仍在校園內的師生驚魂未定，有些人互相擁抱甚至流淚痛哭。 歐新社

該校的數理教師赫曼特（Hemant）事發時正在授課，他向中央社表示，最初在手機通訊軟體的群組上接獲訊息時，大家還不確定發生了什麼事，「以為只是開玩笑、惡作劇之類」，但隨後得知槍手正在校園內移動，先在一棟教學大樓開槍，又前往另一棟樓。

赫曼特與學生在事發當下立刻關上門、鎖上門，並把教室裡的書櫃推到門口，再把桌子搬來堵住入口，「我告訴他們，無論如何，我們都不能讓他進來。」

赫曼特告訴中央社，他還要求學生拿著裝滿書本的書包，並告訴他們，若槍手進入教室，「必須護住自己的身體」，整個避難過程持續約40到45分鐘。

在該校任教4年的赫曼特說：「（死者）有幾位我認識的老師，這是一場創傷。」並回憶，當時教室內的高三學生幾乎全部哭了。「我唯一能做的，就是叫他們注意安全並安慰他們」。

今年34歲的赫曼特透露，他自己也有點害怕，但看到學生受到創傷，自己必須表現得像個男子漢。

17歲高中二年級學生普林（Phurin Khumchoo）則表示，他親眼看見槍手，也聽到很多聲的槍響，他說，自己衝出教室是為了提醒那些還不知道發生什麼事的人。

他告訴中央社：「我告訴他們說，槍手在這裡，快跑，去安全的地方。」並指出，「槍手一度將槍口瞄準他，但沒有開槍，不知道為什麼。」

普林估計，槍手至少開了15槍，之後還重新裝填彈匣。他回憶道，當時他很怕自己會被射殺，很擔心，並透露，有一名如同親兄弟般的學長遭槍擊，讓他非常難過，仍無法完全平復心情。

另外，有校友聽聞槍擊案後回到校園關心，並告訴中央社，「帖詩林學校暖武里分校」是當地升學率極高的知名中學，學生在各項競賽和升學表現都名列前茅。 他們得知發生這場悲劇感到十分痛心，並說，「以前從未發生過這樣的事，因此一直認為學校是這個國家最安全的地方」。

編輯推薦

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷。 路透社
泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷。 路透社

一名教師遭槍擊身亡，其妻子和家人在學校內悲痛欲絕。 路透社
一名教師遭槍擊身亡，其妻子和家人在學校內悲痛欲絕。 路透社

泰國 槍擊 校園 曼谷 學生

延伸閱讀

槍聲停了又響！泰校園槍擊增至7死15傷 行兇學生書包藏大量子彈

泰國爆校園槍擊！學生開槍釀2死15傷 兇嫌據報已經死亡

34歲女老師遭掃把刺進眼球：一場校園攻擊，撕開融合教育最難面對的真相

中部地區國中新生暑輔失控！「折斷掃把刺眼」女老師受重傷恐失明

相關新聞

軍售激怒北京 美國防次長訪中受阻

美國新聞網站Politico六日引述知情人士報導，美國國防部次長柯伯吉希望訪問北京，在「中國人民解放軍國防大學」發表演說，但中國大陸對美國去年十二月批准的一一○億美元對台軍售不滿，近幾月對他冷處理。他曾將中國列為美國最大威脅，但如今立場丕變，視訪中為協助穩定美中關係的關鍵。

美中制裁戰又起 CNN：9月川習會恐縮減議程

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，中國高層仍希望九月華府「川習會」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

泰今年第2起 14歲少年行凶 泰校園槍擊案致10死

泰國官員七日證實，一名十四歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生後自戕。案發後泰國總理阿努廷說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

泰國爆4年來最致命槍擊 區域擁槍率最高國家頻傳槍響

泰國曼谷郊外一所學校今天發生槍擊案，凶嫌到校前先在家中行凶，共造成至少8人死亡、30多人受傷。這起事件是這個東南亞擁槍率...

泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力

泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。學者指出，極端青少年暴力通常並非單...

泰國槍擊案釀8死…14歲兇嫌槍殺祖父母後 又殺學校2教師3職員

泰國官員今天表示，一名青少年在家中槍殺祖父母後，又在學校內殺害兩名教師、3名職員，然後自戕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。