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泰知名中學槍擊案7死…學生槍手案發前疑槍殺祖父母 父親正接受調查
泰國曼谷近郊一所中學今天發生槍擊案，疑似造成多人傷亡。泰媒引述警方說法指出，學生槍手在學校犯案前疑似已槍殺自己的祖父母。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天針對這起事件向媒體表示，「這是一起極其可怕的事件。它本來不應該發生」。他說：「這種事怎麼會發生在我們國家？」
據泰國媒體發布的照片顯示，嫌犯身穿紫色校服，背著黑色斜背包，地上散落著幾個彈殼。
鮮新聞英文報（Khaosodenglish）引述警察的聲明中報導，嫌犯先槍殺他的祖父母，隨後前往曼谷一所中學，疑殺害了3名教師和3名學生。
報導指出，警方在槍手家中發現兩具屍體，據信是槍手的祖父母，目前槍手的父親已抵達學校，正接受調查人員訊問，作案動機仍在調查中。
這起事件，是泰國近年來最嚴重的校園槍擊案之一，發生地「帖詩林學校暖武里分校」（DebsirinNonthaburi School），該校是負有盛名的公立學校，許多學生畢業後考入頂尖大學，是一所備受推崇的中學。
泰國槍枝法規相對嚴格，但仍是東南亞民間槍枝持有率最高的國家之一，合法登記槍枝數量龐大，加上非法槍枝流通問題長期存在，使槍枝暴力事件時有所聞。
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