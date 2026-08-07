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「俄版亞馬遜」再遭猛攻！烏無人機攻擊電商野莓倉庫 距邊境逾2千公里
俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）表示，烏克蘭無人機今天攻擊該公司遠離前線的一處倉庫，這是近期針對該公司設施一連串攻擊中的最新一起事件。
法新社報導，野莓發布聲明表示，「消防人員已被派往公司位於葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的物流中心…該處因遭攻擊引發火災」。公司還說，所有員工均已撤至安全地點。
地方州長帕斯勒（Denis Pasler）表示，3架無人機於7日凌晨撞擊該倉庫屋頂，但未造成任何人員傷亡。葉卡捷琳堡距離烏克蘭邊境超過2000公里。
自7月中旬以來，烏克蘭已攻擊約20處野莓旗下的設施。野莓是線上零售平台，經常被形容為「俄羅斯版亞馬遜」。
俄羅斯全面進攻烏克蘭已逾4年，外交努力仍陷入停滯，俄烏雙方持續升高遠程攻擊，造成越來越多平民傷亡。
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