日本將迎終戰紀念日 高市早苗是否參拜靖國神社？日政府說話了

本月15日日本將迎來「終戰紀念日」，外界關注日本首相高市早苗是否會前往靖國神社參拜。日本內閣官房長官木原稔今天表示「這將由首相高市早苗本人自行判斷」。

日本放送協會（NHK）及日本時事通訊社報導，今天在內閣官房長官木原稔的記者會上，當記者問及高市早苗是否會在本月15日的「終戰紀念日」參拜靖國神社，或是否有奉納「玉串料」（祭祀費）的計畫時，木原稔表示：「這將由首相高市早苗本人自行做出適切判斷。」

此外，木原稔也表示他自己同樣會做出適切判斷。

高市早苗在就任首相之前，包含擔任閣員期間在內，每年春季與秋季例大祭期間，以及「終戰紀念日」，都會前往靖國神社參拜。

不過，在她剛當選自民黨總裁的2025年10月秋季例大祭、以及就任首相後今年4月的春季例大祭期間，高市早苗均未前往參拜。