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疑梅雨季自北韓漂至沿岸 南韓打撈到15枚地雷
南韓官員今天表示，有關當局已打撈到15枚地雷，這些地雷據信是在梅雨季下起豪雨期間，從兩韓邊境沖到南韓沿海地區。
自1950到1953年韓戰以停戰協定告終以來，分隔南北韓的非軍事區（DMZ），一直是地球上地雷最密集的地區之一。根據韓聯社引述的軍方數據，當地周邊估計埋有約80萬枚地雷，許多是來自戰爭時期，但近年來仍持續有布雷行為。
南韓西北部邊境地區江華郡（Gwangwha）的民防負責人崔英蘭（Choi Young-ran，音譯）表示，在「沿海地區發現了」15枚「疑似來自北韓的地雷」。
她告訴法新社，這些地雷「據信是在梅雨季與近期豪雨期間被沖走」，是在7月23日到8月3日之間發現的。她說：「我們總共打撈到15枚。」
江華郡是一個群島郡，座落於漢江入海口，而這片河口水域正好被南北韓的邊界一分為二。
南韓軍方上月警告，大雨可能會把爆裂物沖到跨越邊界的河川，如果在下游爆炸，可能造成「嚴重損害」。
軍方表示，2015年，兩名在非軍事區西部巡邏的南韓官兵，因遭北韓地雷嚴重炸傷而截肢。
7月底，江華郡向居民發布警報，警告沿海地區的北韓地雷可能構成危險。江華郡官員5日表示，他們「不排除有更多地雷漂來的可能性」。
江華郡居民朴興烈（Park Heung-yeol，音譯）說，2015年發生地雷事件後，觀光客人數一度下滑，當地居民擔心這種情況再度發生。
他告訴法新社，儘管天氣炎熱，「仍有約300人徒手挖蛤蠣」。他說，考量到地雷構成的風險，「這對他們來說似乎是一項危險的活動」。
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