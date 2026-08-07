俄烏互轟居住區！聯合國秘書長籲停止攻擊平民 飛彈無人機規模空前

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責俄羅斯與烏克蘭雙方持續攻擊平民居住區，並在兩國砲火交鋒之際，呼籲立即停止針對平民與民用基礎設施的攻擊。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，烏軍晚間攻擊距俄烏邊境數百公里的俄羅斯巴什克爾托斯坦 （Bashkortostan）及雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）地區2座煉油廠；與此同時，俄軍則攻擊烏克蘭的1座火車站及1艘商船。

近幾個月來，俄烏雙方持續加強長程攻擊，導致平民死傷攀升。基輔對俄羅斯發射創紀錄數量的無人機，莫斯科則頻繁發動規模空前的飛彈攻擊。

澤倫斯基表示，遭攻擊的2座煉油廠分別距離前線約1300公里及700公里。

俄軍5日對基輔發動飛彈攻擊，造成至少17人死亡，並摧毀多家零售商的倉庫。外界普遍認為，此舉是為報復烏克蘭近期持續攻擊俄國電商巨擘「野莓」（Wildberries）物流中心。

古特瑞斯副發言人哈克（Farhan Haq）表示，「最近的一連串攻擊顯示，針對人口稠密地區的打擊正持續升級，令人憂心。針對平民及民用設施的攻擊，明顯違反國際人道法，必須立即停止。」

澤倫斯基稍早談及烏軍最新攻擊時表示，相關行動有助「強化透過外交解決問題的前景」。他還在社群媒體分享俄羅斯社群平台流傳的1段影片，畫面顯示1座石油設施冒出大量黑煙，並稱「俄羅斯必須選擇和平」。

俄羅斯國防部表示，俄軍夜間擊落605架烏克蘭無人機。