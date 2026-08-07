太空垃圾威脅升溫 英國天文台緊盯4.6萬塊碎片

相當於一部公車體積的SpaceX火箭殘骸昨天撞上月球，英國南部奇爾波頓天文台的工作人員正緊盯地球軌道上與日俱增的太空垃圾，為英國太空監測工作提供關鍵數據。

法新社報導，當龐大的天線轉動運作時，控制室內的螢幕亮起雷達系統偵測到的物體名稱，有恆星、衛星和廢棄火箭殘骸。

奇爾波頓天文台（Chilbolton Observatory）由英國國家太空實驗室「羅瑟福德阿普爾頓太空實驗室」（RAL Space）運營，天文專家正密切監測英國授權衛星，以及圍繞周遭、迅速增加的太空碎片。

這些太空垃圾包括火箭殘骸、失效衛星，以及發射、爆炸和碰撞所產生的碎片，這些碎片可能重新進入地球大氣層，或撞擊正在運行的衛星。

歐洲太空總署（ESA）統計，目前軌道上有超過4.6萬塊碎片，總重達1.7萬公噸。

英國太空總署（UK Space Agency）發射暨太空域感知副署長阿契爾（Matthew Archer）在造訪天文台時告訴法新社：「絕大多數碎片在多數時候裡，都不會與任何東西碰撞，但任何一塊都可能造成重大損害，甚至摧毀衛星。」

相當於一部公車體積的SpaceX火箭殘骸昨天撞上月球，噴散出大量碎片。研究人員警告，太空垃圾密度不斷增加，可能引發所謂「凱斯勒現象」（Kesslersyndrome）的連鎖碰撞效應。