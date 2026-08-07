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美駐多倫多領事館7月槍擊案 加拿大警逮捕2青少年

中央社／ 加拿大蒙特婁6日綜合外電報導

加拿大多倫多警方今天宣布逮捕兩名與上月美國領事館槍擊案有關的青少年，稱他們是「受僱的罪犯」。

法新社報導，美國駐多倫多領事館3月10日遭遇槍擊事件，當時中東戰事正酣，促使加拿大多座城市的美國和以色列外交機構加強維安措施。

美國駐多倫多領事館7月27日又發生槍擊案。這兩起事件都未造成人員受傷，但警方形容是「國家安全」事件。

多倫多警方表示，這次逮捕的兩人分別為19歲和15歲青少年。兩人都被控11項罪名，包括「攻擊受國際保護人員處所」。

警方在聲明中說：「我們相信這些罪行是由受僱的罪犯所犯下，他們是透過加密通訊應用程式接受招募和指揮。」

兩名分別為18歲和19歲的男子在6月被捕，他們涉及3月槍擊事件。警方表示，這兩人接受招募執行暴力行動，但未提供更多細節。

加拿大 槍擊 多倫多

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