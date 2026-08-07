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韓國大學生團體非法闖駐韓美軍基地 3人遭羈押
韓國大學生進步聯合成員日前涉嫌闖入駐韓美軍基地，主張美軍阻撓湖南半導體園區建設，韓國京畿道平澤警察署表示，已以違反軍事基地保護法及共同侵入建築物等罪嫌羈押3人。
根據韓聯社報導，警方說明，韓國大學生進步聯合成員於4日上午10時15分左右，從位於平澤市的美軍烏山空軍基地（K-55）正門衝入基地，高喊「打倒阻礙湖南半導體的美國第7航空軍」等口號，並拍攝影片。美軍隨即將其以現行犯逮捕，移交韓國警方處理。
當時有男性4人、女性4人共8人闖入基地，警方表示，其中4人罪嫌較重而遭聲請羈押，其餘4人釋放。A君等人在警方偵訊過程中行使緘默權。
水原地方法院平澤支院昨天下午召開羈押前訊問，裁定對其中3人發布羈押令，另1人則被認定沒有羈押必要，駁回羈押聲請。
依據韓國「軍事基地及軍事設施保護法」，侵入軍事設施管制區域者，可處1年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣22萬元）以下罰金；若有拍攝、測量等行為，則可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣68萬元）以下罰金。
大學生進步聯合團體持續在平澤警察局前進行記者會及抗議活動，要求釋放A君等人，並在社群媒體發文主張，「美國正在阻撓湖南半導體產業園區建設」。警方表示，會持續偵辦未遭羈押的其他嫌犯。
韓國政府指定光州軍用機場用地作為湖南半導體產業園區的候選地，然而該基地為韓美共用軍事設施，機場遷移與騰地仍需與美方進行磋商協調。
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