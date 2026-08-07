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泰國校園槍擊案增至7死 3師3生遇害槍手也死亡
泰國暖武里府（Nonthaburi）一所中學今天發生槍擊案，死亡人數增至7人，包括3名教師、3名學生和1名學生槍手。
泰國公共電視台（Thai PBS）證實，這起震驚泰國社會的校園槍擊案死亡人數攀升至7人，另有15人受傷，但警方尚未正式公布最終死傷數字。
初步報告顯示，一名學生在學校內向教師開槍，造成多人傷亡。
報導指出， 死亡名單中包括3名教師、3名學生和9年級學生槍手。槍手最初藏身於校園內，一名學生向媒體表示，槍手身穿體育服在校內開了數十槍，隨後逃離學校。
另有學生告訴路透社，一開始以為槍聲是鞭炮聲，或是有人在敲打東西，「一開始並未覺得是槍聲」。
官員強調，槍擊案仍在調查中，呼籲民眾等待官方消息，目前正在調查槍手是自戕身亡或遭警方擊斃。
近年來，泰國發生多起致命槍擊事件，最近一起校園槍擊案發生在今年2月，宋卡府合艾（Hat Yai）一所學校遭槍手闖入開槍，造成校長死亡及2人受傷。
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