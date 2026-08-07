涉湮滅學生集體失蹤案證據 墨西哥前州長被捕

墨西哥當局今天宣布，已逮捕前州長阿基瑞（Angel Aguirre），指控他對2014年43名師範學生集體被擄失蹤案，涉嫌隱匿案情、湮滅證據。

阿基瑞（Angel Aguirre）在該案發生時，擔任格瑞羅州（Guerrero）州長，此事件被認為是墨國失蹤案危機中，政府集體隱瞞、有罪不法辦的代表性案件。

墨國總檢察長高多伊（Ernestina Godoy）表示，阿基瑞「指示隱匿案情、消滅證據…並有公務員和州政府高層官員參與其中」。

她說：「這並不是單一的個人行為…證據影音檔被隱匿，這是有組織、有計畫的作為，由州府行政高層主導且蓄意為之。」

失蹤的學生來自阿約欽納帕（Ayotzinapa）農村師範學校，2014年9月26日，他們從格瑞羅州前往墨西哥市參加抗議活動。

在路經伊瓜拉鎮（Iguala）時，遭地方警察攔下，爆發衝突，當場6人死亡，包括3名路人；另外43名學生失蹤。至今僅發現3名失蹤學生的遺骸，其餘仍然下落不明。

阿基瑞現年70歲，2014年事件發生後請辭州長，提早下台，從此淡出政壇。

根據2012至2018年執政的總統潘尼亞尼托（EnriquePena Nieto）政府主導的調查，推測這些學生已被焚屍，調查矛頭指向地方官員及毒梟。

後來繼任總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）開啟的另一項調查，認定這起事件屬於「國家犯罪」，認為地方警察與犯罪集團勾結，導致學生集體遇害。

受害者家屬多年來也指控軍方涉入此案。

2022年，當局逮捕3名軍人，包括一名將軍，理由是有關人等在案中「參與行動、或有疏失之責」，獨立調查委員會於2023年指控軍方隱匿關鍵性證據。

懸而未解的阿約欽納帕案，如今破案重任落在現任總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府肩上，她曾表示，自己的目標是「追求真相、正義，並尋找失蹤青年」。