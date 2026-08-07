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中國試射飛彈 太平洋島國論壇外長未能一致譴責

中央社／ 斐濟蘇瓦7日綜合外電報導

太平洋島國論壇外交部長會議今天在斐濟舉行，未能就聯合聲明譴責中國日前試射一枚可搭載核彈頭的飛彈一事達成共識，紐西蘭外長皮特斯指控與會外長迎合「外人」。

法新社報導，中國上個月僅提前數小時通知少數國家，隨即試射一枚洲際彈道飛彈，意在太平洋地區展現軍事實力。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的太平洋海域。

此舉引發太平洋多國領袖譴責，但擁有18個會員國的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）尚未就此試射事件發出正式回應。

皮特斯（Winston Peters）表示，在歷時數小時的會議後，與會外長未能就譴責中國試射的聯合聲明達成共識。

他未點名兩個阻擋這項聲明的會員國，但據了解，友中國家吉里巴斯（Kiribati）與諾魯（Nauru）對於正式批評他們一大合作夥伴的意願不高。

皮特斯告訴媒體：「除了意見不同外，他們實際上並未提出任何理由。」他指控他們是在迎合「外部夥伴的意願，而非屬於太平洋島國論壇的意願」。

他還說：「我們非常明確表示，我們不認為應由外人告訴我們該採取何種立場，我們才是在這裡生活數千年的人。」這番話意有所指地批評中國。

台灣友邦吐瓦魯也曾要求發出聯合聲明，並表示他們並未事先接獲中國通知試射行動。

吐瓦魯外交、勞工暨貿易部常務次長涂爾嘉（Pasuna Tuaga）在會議場邊表示：「我們不想受到任何強權威嚇。我們不希望被這樣對待。」

他說：「這是為何我們希望太平洋各國集體發出強烈聲明，因為這也會強化我們的立場。」

涂爾嘉表示，飛彈落點「非常接近」吐瓦魯，吐瓦魯已尋求美國和中國等國協助尋找這枚模擬彈頭。

太平洋島國論壇 飛彈 斐濟

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