槍聲停了又響！泰校園槍擊增至7死15傷 行兇學生書包藏大量子彈

泰國曼谷以北的暖武里府挽奎縣7日發生校園槍擊事件，一名學生開槍，初步造成至少1名教師死亡、另外4人受傷，隨後自殺身亡。

路透報導，事件發生在曼谷西北郊的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School）。緊急救援人員流傳的照片顯示，大批學生從校內湧出，救護車則在現場救援。一張照片可見一人躺在救護車外的擔架上，另一人則由醫護人員照料。

暖武里府警察局指揮官德差披．孔迪（Dechrapee Kongdee）中校證實傷亡情況，並表示涉嫌開槍者已自殺。一名18歲學生告訴路透，他起初以為是鞭炮爆炸，或有人敲擊物體。他說：「我一開始沒想到是槍聲。槍聲很多，砰、砰、砰，接著安靜下來，然後又開始了。」

泰媒Khaosod與泰國問詢報報導，死亡人數隨後增至7人，包括3名教師、3名學生及犯案者；犯案者的遺體在校內一間教室被發現。另有15人受傷送醫。

有關單位將傷者送往附近醫院治療，並將仍留在校內的學生帶離現場。多名家長隨後趕到學校接回子女，部分教師的親屬得知消息後痛哭。

報導指出，情勢平息後，官員進入學校清理現場並展開調查，初步在犯案者的書包內搜出一把手槍及大量子彈。調查人員已將子彈列為證物，警方並封鎖學校，調查事件原因及犯案動機。

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泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，緊急救援人員與民眾聚集在校外。路透