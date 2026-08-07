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曼谷北郊中學槍擊2教師喪生 9年級學生涉案

中央社／ 曼谷7日專電

泰國曼谷北郊暖武里府一所知名中學今天上午發生槍擊事件，槍手是一名9年級的學生，媒體報導，事件已造成2名教師死亡及15人受傷。泰國總理已指示官員到場關切。

泰叻報（Thairath）報導，暖武里府（Nonthaburi）的一所知名學校在當地時間約上午10時（台灣時間11時）發生槍擊案，引發師生及工作人員恐慌。事發後，當地警方、救援隊和急救人員迅速趕到現場，為學校內的人員提供援助。

初步報告確認已有2人死亡，另有學生在事件中受傷。泰國媒體報導的受傷人數不一，泰國公共電視台（Thai PBS）指出，受傷人數為15人。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，有2名教師罹難，至少15人受傷。據稱，涉案槍手為一名9年級學生。

一名在校學生透露，槍手身穿紫色體育服，在校內開了數十槍，隨後逃離學校。當局呼籲民眾不要直播，並避免進入事發區域，當局疏散學生和教師，並封鎖學校，控制局勢。

泰國內政部常務次長阿提（Atthit Sampantharat）受訪時表示，初步顯示一名學生持槍射殺教師。他補充，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示官員立即趕赴現場關切。

截至目前，泰媒報導已有2名教師喪生。

曼谷 槍擊 學生

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