阿根廷私有財產法引民怨 數千人抗議與警方爆發衝突

阿根廷數以千計民眾今天在參議院外抗議一項備受爭議的私有財產法案，與警方爆發激烈衝突，警方發射催淚瓦斯、橡膠子彈及出動水砲驅散人群。

示威活動傍晚接近尾聲時，國會廣場（CongressSquare）前爆發零星衝突。部分抗議民眾朝警方投擲石塊及其他物品，警方則以橡膠子彈、催淚瓦斯及水砲回應。

根據阿根廷媒體及法新社現場畫面，至少有2名警員及1名抗議者受傷。部分媒體報導有10人遭逮捕，但政府當局尚未證實確切人數。

經過2小時斷斷續續的對峙與衝突後，警方清空國會廣場，但仍有少數民眾留在現場。

稍早時，儘管現場部署大批警力，數以千計示威群眾仍冒著風雨和平集會，並未發生重大事故。

這場示威抗議由左翼團體及工會發起。雖然政府先前已經讓步，去除法案中一項放寬外國人及外國機構購買阿根廷土地限制的條文，但仍未能平息反對聲浪。

示威者揮舞著阿根廷國旗，並高舉寫著「祖國不是用來出售的」（The homeland is not for sale）的布條。

目前國會審議中的「私有財產不可侵犯法案」（Inviolability of Private Property）目的在修改阿根廷的財產制度，包括簡化驅逐程序、調整農村土地使用規定，以及使國家更難取得私人土地所有權。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府指出，希望透過這項法案建立法律框架以吸引投資。然而，在野黨及環保團體堅決反對，批評這帶來「祖國殖民化、分裂、斷裂與巴爾幹化」的風險。

由於米雷伊所屬政黨在參議院72議席中僅占有20席，政府最終讓步，刪除涉及外國人購地的章節。原條文擬將外資可持有土地比例上限由15%提高至25%。

根據布宜諾斯艾利斯大學（University of BuenosAires）及其他研究人員2025年的報告，目前阿根廷約5%的國土由外國人或外國機構持有，面積約相當於英格蘭。

報告指出，在部分行政區，外資持有土地比例其實早已超過15%的法定上限，尤其集中在擁有水資源、礦產資源或港口等具物流優勢的地區。