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菲澳防長重申台海和平重要性 同意深化防務合作

中央社／ 馬尼拉7日專電

菲律賓與澳洲今天舉行第3屆防長會議，雙方重申台灣海峽和平穩定對區域安全的重要性，並同意深化雙邊防務合作，加強包括南海海事安全在內，以共同維護區域和平穩定。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在澳洲達爾文（Darwin）舉行第3屆菲律賓-澳洲國防部長會議。

根據菲律賓國防部發布的聯合聲明，雙方重申將深化菲澳防務合作，並在印太地區強化安全夥伴關係，共同維護國際法及以法治為基礎的國際秩序，讓各國能免於恫嚇，可自由行使自身權利。

聯合聲明指出，兩國防長重申台灣海峽和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的行動，並鼓勵透過對話而非恫嚇或武力解決分歧。

在南海議題上，菲澳雙方對南海局勢表達「嚴重關切」，特別點名中國船艦對菲律賓船艦採取的「破壞性及危險」行動，包括中國海警近期在仁愛暗沙造成菲律賓海軍人員受傷，以及使用水砲、衝撞等行為，呼籲所有軍隊及海上力量都要保持專業及安全操作。

聯合聲明並指出，今年適逢南海仲裁案裁決10週年，兩國重申1982年「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）是規範海洋活動的全面法律架構，強調航行與飛越自由，以及其他符合國際法的海洋合法用途都應受到保障。

雙方並呼籲各國依據國際法和平解決爭端，不應採取削弱UNCLOS效力或妨礙其他國家合法權利的行動。

聯合聲明也關切印太地區日益複雜的安全情勢，包括中國最近測試潛射彈道飛彈、北韓持續發展核武與彈道飛彈計畫，以及俄羅斯對烏克蘭戰爭對區域與全球安全造成的衝擊等。

除政策立場外，菲澳也宣布將持續擴大實質安全合作。

雙方歡迎在菲律賓專屬經濟海域持續進行海上合作活動，同意繼續參與各項雙邊與多邊聯合軍事演習，並推動簽署菲澳「防衛合作安排」（DCA），作為未來防務合作框架。

和平 台海 菲律賓

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