泰國知名學校槍擊案通報15傷 槍手為學生

泰國暖武里府一所知名中學今天上午發生槍擊事件。根據曼谷郵報等泰媒報導，槍手為一名學生，初步通報15人受傷。

曼谷郵報（Bangkok Post）及Amarin TV報導，這起槍擊案發生於當地時間約上午10時（台灣時間11時），地點位於曼谷北郊暖武里府（Nonthaburi）的一所知名學校，起初傳出有4至5人受傷，隨後傷者人數增加。

曼谷郵報引述警方消息，初步通報有15人受傷。

Amarin TV報導指出，暖武里府警局局長已向媒體證實事件屬實，警方正加緊調查，初步了解槍手為一名學生。

泰國最近發生的另一起槍擊案是發生在宋卡府合艾（Hat Yai）一所學校。今年2月一名槍手闖入校園開槍，造成校長死亡、另有2人受傷。被警方逮捕的槍手為一名18歲的男性。