聽新聞
0:00 / 0:00

泰國知名學校槍擊案通報15傷 槍手為學生

中央社／ 曼谷7日專電

泰國暖武里府一所知名中學今天上午發生槍擊事件。根據曼谷郵報等泰媒報導，槍手為一名學生，初步通報15人受傷。

曼谷郵報（Bangkok Post）及Amarin TV報導，這起槍擊案發生於當地時間約上午10時（台灣時間11時），地點位於曼谷北郊暖武里府（Nonthaburi）的一所知名學校，起初傳出有4至5人受傷，隨後傷者人數增加。

曼谷郵報引述警方消息，初步通報有15人受傷。

Amarin TV報導指出，暖武里府警局局長已向媒體證實事件屬實，警方正加緊調查，初步了解槍手為一名學生。

泰國最近發生的另一起槍擊案是發生在宋卡府合艾（Hat Yai）一所學校。今年2月一名槍手闖入校園開槍，造成校長死亡、另有2人受傷。被警方逮捕的槍手為一名18歲的男性。

泰國 槍擊 學生

延伸閱讀

泰國爆校園槍擊！學生開槍釀2死15傷 現場仍在交火

驚悚影片慎入！天降雷擊直中24歲足球員慘死 另釀12人傷

倫敦市中心柯芬園4男遭刺傷 一女涉持械攻擊被捕

升國一生持掃把刺傷教師眼恐失明 中市教育局調查

相關新聞

軍售激怒北京 美國防次長訪中受阻

美國新聞網站Politico六日引述知情人士報導，美國國防部次長柯伯吉希望訪問北京，在「中國人民解放軍國防大學」發表演說，但中國大陸對美國去年十二月批准的一一○億美元對台軍售不滿，近幾月對他冷處理。他曾將中國列為美國最大威脅，但如今立場丕變，視訪中為協助穩定美中關係的關鍵。

美中制裁戰又起 CNN：9月川習會恐縮減議程

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，中國高層仍希望九月華府「川習會」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

泰今年第2起 14歲少年行凶 泰校園槍擊案致10死

泰國官員七日證實，一名十四歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生後自戕。案發後泰國總理阿努廷說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

泰國爆4年來最致命槍擊 區域擁槍率最高國家頻傳槍響

泰國曼谷郊外一所學校今天發生槍擊案，凶嫌到校前先在家中行凶，共造成至少8人死亡、30多人受傷。這起事件是這個東南亞擁槍率...

泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力

泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。學者指出，極端青少年暴力通常並非單...

泰國槍擊案釀8死…14歲兇嫌槍殺祖父母後 又殺學校2教師3職員

泰國官員今天表示，一名青少年在家中槍殺祖父母後，又在學校內殺害兩名教師、3名職員，然後自戕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。