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大馬尼拉驚見5具棺木 留反菲共及反中國訊息

中央社／ 馬尼拉7日專電

菲律賓首都馬尼拉都會區今天凌晨多處地點發現5具遭人放置的棺木，上面留有反菲律賓共產黨（CPP）以及反中國的訊息。警方已展開調查；外交部也譴責這類「不負責任且缺乏尊重」的行為。

菲律賓首都區警察總局（NCRPO）今天表示，5具棺木分別於今天凌晨2時至4時間，出現在馬尼拉市、卡羅肯市（Caloocan）、馬卡蒂市（Makati）以及奎松市（Quezon City）兩處。

警方初步調查顯示，犯案者戴著口罩，分乘白色及灰色廂型車，在上述時段將棺木棄置於不同地點後逃逸，棺木上留有反菲共、菲共武裝組織新人民軍（NPA）以及反中國的訊息，如「貪婪」、「禍害」等。

初步研判，這些事件屬於刻意策劃的行動，目的在於吸引公眾注意、激起社會反應，甚至可能製造不必要的恐慌。首都區各警察單位已提高警戒，加強巡邏並展開全面追查，將涉案分子繩之以法。

根據菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）網站即時報導，被擺在奎松市的棺木上，貼有中國領導人、外交官員的照片。

菲律賓廣播電台DZRH則報導，馬卡蒂市警方接獲報案後，一度通知防爆小組到場檢查，確認未發現爆裂物後才將棺木移除。

警方正比對各地監視器畫面及其他證據，調查5起案件是否屬於同一組人策劃的協同行動。

菲律賓外交部發表聲明強調，此事件不代表菲律賓政府處理對外關係以及民眾對外國表達不滿的方式。

外交部說，菲律賓保障言論自由，但這不包括暴力威脅或危及他人安全的行為，現正與執法機關密切合作，釐清事件經過，並追究相關人士的法律責任。

馬尼拉 反中 菲律賓

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