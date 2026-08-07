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泰國爆校園槍擊！學生開槍釀2死15傷 兇嫌據報已經死亡
泰國一名地區官員7日表示，曼谷以北一所學校發生槍擊事件，警方初步確認涉嫌開槍者為學生。
路透與泰國《問詢報》報導，事件發生在暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School），初步造成4至5人受傷。派萊邦警察局（Plai Bang Police Station）接獲通報後派員趕赴學校，封鎖現場並呼籲民眾不要直播。傷者情況及犯案動機等細節尚未公布。
根據泰媒Khaosod在X發布的當地時間上午10時30分初步更新，事件已造成15人受傷、2人死亡，其中1人傷勢嚴重。兇嫌據報已經死亡。該則訊息提醒民眾避開相關路段、勿在現場直播，並儘快離開該地區。
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