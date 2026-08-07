泰國爆校園槍擊！學生開槍釀2死15傷 兇嫌據報已經死亡

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，中國高層仍希望九月華府「川習會」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

2026-08-08 01:20