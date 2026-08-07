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葉門青年運動導彈、無人機襲擊 政府軍至少58死

中央社／ 杜拜7日綜合外電報導

葉門軍方消息人士表示，伊朗支持的「青年運動」（Houthi）6日發動導彈無人機攻擊，造成至少58名政府軍士兵喪生，這是近4年來葉門內戰最致命的攻擊之一。

這波攻擊發生之際，葉門正日益捲入美國與以色列對伊朗的戰事，青年運動加強攻擊葉門政府軍及鄰國沙烏地阿拉伯；沙烏地是美國重要盟友，也是獲國際承認的葉門政府主要支持者。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，該組織發射彈道飛彈與無人機攻擊政府軍陣地，以回應其所稱由鄰國沙烏地阿拉伯支持的軍事集結行動。

葉門軍官告訴法新社，位於中部馬里卜省（Marib）魯韋克（al-Ruwaik）地區的軍營遭到攻擊；此外靠近沙烏地邊境、位於哈達拉穆特省（Hadramawt）的阿布爾（Al-Abr）及瓦迪亞（Al-Wadiah）地區軍營也遭襲。

根據不具名的葉門軍方消息人士，這波攻擊至少造成58名政府軍士兵喪生、數十人受傷。醫療消息人士稍早則稱，死亡人數為38人。

另名不具名葉門軍官指出，6日對軍營的攻擊是2022年以來最嚴重的一次。

葉門國防部發布聲明表示，武裝部隊將在「適當的時間與地點」對攻擊作出回應。

這波衝突也蔓延至邊境之外。沙烏地官員表示，青年運動發動的攻擊造成南部納吉蘭（Najran）地區11名平民受傷。

根據沙國官媒沙烏地新聞社（SPA）刊登的聲明，聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）表示，傷者包括7名沙烏地人、1名葉門人、2名埃及人及1名巴基斯坦人。

沙烏地自2015年起領導軍事聯盟，支持葉門政府對抗青年運動。

青年運動自2014年起與葉門政府交戰，迄今這場衝突已造成數十萬人死亡，並引發重大人道危機。聯合國斡旋的停火協議於2022年生效以來，葉門戰事大致陷入停滯，目前青年運動控制葉門首都沙那（Sanaa）及人口稠密的北部大片地區，政府則掌控南部多數區域。

葉門 導彈 無人機

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