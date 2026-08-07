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太平洋島國論壇外長會 中國試射飛彈將成焦點

中央社／ 斐濟蘇瓦7日綜合外電報導

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）外交部長會議今天在斐濟登場，中國日前試射一枚可搭載核彈頭的飛彈以及在太平洋地區日益擴大影響力將成為議程重點。

綜合法新社和路透社報導，北京上個月僅提前數小時通知太平洋島國，隨即試射一枚洲際彈道飛彈，意在長久以來尋求擴大影響力的太平洋地區展現軍事實力。

這場試射招致澳洲和紐西蘭等多國譴責，但多邊組織「太平洋島國論壇」尚未就此擬訂正式回應。

太平洋島國各國外長預計今天將辯論是否對中國7月發射飛彈一事發表聯合聲明。紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，紐西蘭正推動做出回應，但也承認分歧可能會阻礙達成共識。

法新社提到，據了解，友中國家吉里巴斯（Kiribati）、諾魯（Nauru）與萬那杜（Vanuatu）對於批評他們一大合作夥伴興趣不大。

外界預期今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的會議可能會做出措辭較為溫和的正式回應，強調維護區域安全的必要性，但不會提到這場試射或點名中國。

皮特斯在會前接受媒體採訪時坦言：「今天我們會在這裡展開開放的對話。」

他還說：「但最終，我們將看看這場辯論是否以邏輯為依歸，還是部分人早就抱持堅定立場，不會有所改變。」

太平洋島國論壇領袖會議將於9月在帛琉（Palau）舉行。帛琉是全球少數與台灣具有外交關係的國家之一。

與會的外交部長今天也打算討論哪些重要夥伴應獲准參加屆時的領袖會議。

法新社提到，索羅門群島（Solomon Islands）去年應中國要求，禁止所有夥伴國參加在荷尼阿拉（Honiara）舉行的領袖會議；中國關切台灣可能參與。

皮特斯今天警告，「外部勢力總是傾向於干涉」太平洋事務。

鑒於全球事件對太平洋地區的影響，例如中國試射飛彈以及中東戰事導致能源緊縮，皮特斯形容今年的會議「來得及時」。他表示，太平洋地區必須「制定共同方向」。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）則表示，希望太平洋地區歷經這場會議後能變得更加強大，「我們希望這個地區有能力因應重大挑戰，大家都知道我們正經歷這些挑戰」。

太平洋島國論壇 飛彈 斐濟

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