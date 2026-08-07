俄羅斯柏林文化機構疑涉情報活動 德國檢討存廢

柏林市中心「俄羅斯之家」長期以文化交流名義舉辦音樂會、展覽及俄語課程，近日一份法國官方文件指出，該機構疑遭俄羅斯情報機關用作掩護場所，引發德國重新審視其資金來源與存廢問題。

南德日報（SZ）與西德廣播公司（WDR）近日取得一份法國內政部文件，內容涉及俄羅斯官媒今日俄羅斯（RT France）前法國分社負責人費多羅娃（XeniaFedorova）驅逐案。法國政府指控她為克里姆林宮宣傳代理人，蓄意在歐洲散布假訊息，下令費多羅娃離境並凍結資產6個月。

根據文件內容，費多羅娃近期曾有意出任柏林俄羅斯之家主任。文件指出，該機構除了爭取在德俄羅斯僑民支持莫斯科政策外，也被俄羅斯情報機關作為情報活動的掩護場所。

南德日報指出，過去德國安全單位曾示警，俄羅斯駐德大使館及總領事館是俄羅斯間諜活動的重要據點。這是首次有歐洲官方文件明確指控文化機構俄羅斯之家與俄羅斯情報活動有關。

俄羅斯之家回應德媒時否認從事情報活動，強調俄羅斯之家是純粹文化機構，主要用於推廣俄羅斯文化、科學與語言教育。

俄羅斯之家前身為「蘇聯科學與文化中心」，1984年在東柏林成立，為當時蘇聯在海外規模最大的文化中心。蘇聯解體後，俄羅斯政府接收並改名為「俄羅斯之家」，目前由俄羅斯官方機構「俄羅斯合作署」（Rossotrudnichestvo）負責營運。

2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯合作署因被認定為俄羅斯傳播官方意識形態、施加地緣政治影響力的重要工具，遭歐盟等西方國家制裁。儘管如此，德國聯邦政府至今仍依雙邊文化協定負擔部分與俄羅斯之家相關的法定支出。

德國聯邦政府2026年預算中，即編列約7萬歐元（約新台幣260萬元）支付俄羅斯之家建築的地產稅。

針對俄羅斯之家爭議，歐洲議會議員史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）表示，若法國文件內容屬實，俄羅斯之家已不再是文化交流機構，而是位於柏林市中心的安全風險。她主張德國政府應啟動程序終止德俄文化協定，重新檢討俄羅斯之家的存續基礎。

德國國會議員瓦格納（Robin Wagener）說，德國納稅人的資金不應流向可能被用於俄羅斯情報活動的機構，並表示將在國會預算審議中要求刪除相關支出。

南德日報分析，德國安全圈長期認為，俄羅斯情報機關經常利用文化機構或企業作為情報活動掩護，但聯邦政府過去對俄羅斯之家始終保持相對謹慎態度。

柏林當局之所以遲未對俄羅斯之家採取更強硬措施，部分原因在於擔心莫斯科祭出報復手段，例如關閉仍在俄羅斯境內運作的歌德學院（Goethe-Institut）等德國文化機構。