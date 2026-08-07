廣島原爆81周年 日相高市僅稱「目前」堅持非核三原則

日本廣島市六日紀念美國於二戰末期投下原子彈八十一周年的「原爆日」。去年十月就任的高市早苗六日首次以首相身分，在廣島市和平紀念公園舉行的和平紀念儀式致詞。她在致詞時和之後的記者會都只說，日本「目前」堅持「非核三原則」。

非核三原則是日本的基本核政策，即「不擁有、不生產、不引進」核武器。日本首位諾貝爾和平獎得主是一九七四年時任首相的佐藤榮作，他因簽署「禁止核子擴散條約」（ＮＰＴ）與發表非核三原則而獲頒該獎項。

高市致詞時指稱，「我國目前堅持非核三原則，作為唯一在戰爭受原子彈轟炸的國家，正擔負今後努力不懈地實現無核武世界的使命」。

上述儀式後，高市參觀位於該公園的原爆資料館，並在簽名冊寫下「祈求和平」。隨後她在記者會重申，日本政府目前在政策方針上，堅持非核三原則。

對於是否計畫在預定今年底修改的日本「國家安保戰略」等「安保三文件」調整非核三原則，高市則避談，只說目前不便置評文字的表述方式。

日本新聞網（ＮＮＮ）及共同社等日媒報導說，高市六日對非核三原則的相關說法，和歷任首相的相比有所變化。近年首相多使用「將繼續堅持」之類含有未來政策方向的用語，例如去年致詞的首相石破茂，更別提眾議員選區涵蓋廣島市的前首相岸田文雄。但她這次僅止於說明現狀，只說「目前、正」堅持非核三原則，為日後加以修改預留餘地。

日媒報導還說，高市這次的相關說法，可能反映出她一向主張修改非核三原則的立場。

高市在前年出版的「國力研究：讓日本列島既強大又富饒」一書表明，關於非核三原則的不引進，若（日本）期待美國提供（核武的）延伸性嚇阻，「那（堅持）不引進就不切實際」。

對此，在野黨「中道改革聯合」代表（黨魁）小川淳也指出，高市提到非核三原則是好事，但她僅止於說明現狀，缺乏未來將繼續堅持的決心。