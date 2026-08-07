快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

廣島原爆81周年 日相高市僅稱「目前」堅持非核三原則

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗在廣島紀念原爆81周年和平紀念儀式上重申「目前」堅持非核三原則，引發關注。路透
日本首相高市早苗在廣島紀念原爆81周年和平紀念儀式上重申「目前」堅持非核三原則，引發關注。路透

日本廣島市六日紀念美國於二戰末期投下原子彈八十一周年的「原爆日」。去年十月就任的高市早苗六日首次以首相身分，在廣島市和平紀念公園舉行的和平紀念儀式致詞。她在致詞時和之後的記者會都只說，日本「目前」堅持「非核三原則」。

非核三原則是日本的基本核政策，即「不擁有、不生產、不引進」核武器。日本首位諾貝爾和平獎得主是一九七四年時任首相的佐藤榮作，他因簽署「禁止核子擴散條約」（ＮＰＴ）與發表非核三原則而獲頒該獎項。

高市致詞時指稱，「我國目前堅持非核三原則，作為唯一在戰爭受原子彈轟炸的國家，正擔負今後努力不懈地實現無核武世界的使命」。

上述儀式後，高市參觀位於該公園的原爆資料館，並在簽名冊寫下「祈求和平」。隨後她在記者會重申，日本政府目前在政策方針上，堅持非核三原則。

對於是否計畫在預定今年底修改的日本「國家安保戰略」等「安保三文件」調整非核三原則，高市則避談，只說目前不便置評文字的表述方式。

日本新聞網（ＮＮＮ）及共同社等日媒報導說，高市六日對非核三原則的相關說法，和歷任首相的相比有所變化。近年首相多使用「將繼續堅持」之類含有未來政策方向的用語，例如去年致詞的首相石破茂，更別提眾議員選區涵蓋廣島市的前首相岸田文雄。但她這次僅止於說明現狀，只說「目前、正」堅持非核三原則，為日後加以修改預留餘地。

日媒報導還說，高市這次的相關說法，可能反映出她一向主張修改非核三原則的立場。

高市在前年出版的「國力研究：讓日本列島既強大又富饒」一書表明，關於非核三原則的不引進，若（日本）期待美國提供（核武的）延伸性嚇阻，「那（堅持）不引進就不切實際」。

對此，在野黨「中道改革聯合」代表（黨魁）小川淳也指出，高市提到非核三原則是好事，但她僅止於說明現狀，缺乏未來將繼續堅持的決心。

和平 廣島 日本 高市早苗

延伸閱讀

日相晤廣島原爆受害者 重申非核三原則、加速原爆症審查

廣島原爆81周年 陸外交部：日方應對歷史心懷敬畏

廣島原爆81週年 緊張局勢下籲廢核武、勿重演悲劇

高市早苗熊本勘災掀論戰 官邸駁視察「只待3分鐘」

相關新聞

泰國槍擊案釀8死…14歲兇嫌槍殺祖父母後 又殺學校2教師3職員

泰國官員今天表示，一名青少年在家中槍殺祖父母後，又在學校內殺害兩名教師、3名職員，然後自戕。

泰國爆4年來最致命槍擊 區域擁槍率最高國家頻傳槍響

泰國曼谷郊外一所學校今天發生槍擊案，凶嫌到校前先在家中行凶，共造成至少8人死亡、30多人受傷。這起事件是這個東南亞擁槍率...

泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力

泰國今天發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。學者指出，極端青少年暴力通常並非單...

泰國校園槍擊案多人傷亡 遇害教師家屬得知噩耗悲痛欲絕

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成5死、22傷，死者皆為教師。數名遇害教師的家屬下午趕赴學校等候消息，有人得知噩耗後情...

「以為是惡作劇」泰校園槍擊案 目擊師生憶驚悚瞬間：躲教室堵門落淚

泰國一所中學今天發生校園槍擊案，造成多人死傷；目擊師生告訴中央社，原以為只是惡作劇，直到接連傳出槍聲後，才發現有人在校園...

泰知名中學槍擊案7死…學生槍手案發前疑槍殺祖父母 父親正接受調查

泰國曼谷近郊一所中學今天發生槍擊案，疑似造成多人傷亡。泰媒引述警方說法指出，學生槍手在學校犯案前疑似已槍殺自己的祖父母

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。