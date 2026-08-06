俄軍襲擊烏克蘭東北部1住宅區 至少3死13傷

俄烏戰爭已經持續將近4年半時間，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）官員今天表示，俄羅斯軍隊發動攻擊造成該州境內3人喪命。

法新社報導，哈爾科夫州前線城市巴拉克列亞（Balakliya）的軍事行政長官卡拉巴諾夫（VitaliiKarabanov）說道，俄軍打擊一處住宅區，導致2位女性和1名男性死亡。

同樣位於烏克蘭東北部的蘇米州（Sumy），地方官員指出，俄軍導引炸彈使當地有13人受傷。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，目前外交管道的努力呈現停滯，戰事也讓愈來愈多平民傷亡。