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川普擴大施壓 聯合國專家：美國制裁正將古巴推入全面危機

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導
古巴首都哈瓦那。 路透
古巴首都哈瓦那。 路透

聯合國（UN）人權專家今天示警國際社會必須迅速採取行動，避免美國制裁將古巴推入「全面危機」。

法新社報導，美國數十年來持續對古巴實施貿易禁運之際，美國總統川普（Donald Trump）過去數月擴大施壓，切斷古巴燃料供應並揚言接管這座加勒比海島嶼。

華府實施實質的石油封鎖和其他制裁加劇古巴經濟狀況惡化，導致當地物資嚴重匱乏和大規模停電。

聯合國專家在聲明中表示，能源、交通、灌溉及維持社會運作的基本服務遭癱瘓，對老幼婦孺和其他弱勢群體造成嚴重影響。

專家說：「這個人道後果已演變為一場全面危機，危及健康、生存、糧食以及發展的權利」。

華府今年1月對古巴實施嚴格的石油禁運後，當地生活條件明顯惡化。對數百萬古巴人民而言，取水、採購糧食、交通移動甚至安穩入睡已成為每天必須面對的難題。

專家指出：「美國政府必須停止一切對古巴主權的威脅和敵對行動，並撤銷所有對古巴實施、違反國際法的措施。」

據報導，聯合國專家是聯合國人權理事會（UNHRC）授權的獨立人士，因此他們的發言不能代表聯合國。

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