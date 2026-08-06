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駐墨爾本官員：台澳深化合作 發展相互依存關係

中央社／ 雪梨6日專電

墨爾本辦事處處長呂明澤5日在澳洲國際事務學會塔斯馬尼亞分會發表演說指出，台灣、澳洲在經濟和科技上的合作和互補，已展現出一種「可信賴的相互依存」關係。

駐墨爾本辦事處今天發布新聞稿指出，呂明澤5日應澳洲國際事務學會塔斯馬尼亞分會（AustralianInstitute of International Affairs Tasmania）邀請，以「台灣如何參與：參與、韌性與夥伴關係」為題發表演說。

呂明澤指出，台灣是澳洲的可靠夥伴，具有堅強的經濟實力。台灣是澳洲第14大貨品與服務貿易夥伴，也是澳洲第9大出口市場，出口額澳幣175億元（約新台幣3980億元）；台灣去年經濟成長率達8.76%，出口總額達6407億美元，創下近年新高。

呂明澤表示，台灣半導體優勢在於從設計、製造、封測到研發人才構成的完整生態系，其韌性攸關印太科技與安全穩定。

呂明澤指出，台、澳在科技上緊密合作，展現出一種「可信賴的相互依存」（trusted interdependence）關係。雙方合作並非要澳洲複製台灣的「科技生態系」（tech ecosystem），而是連結雙方優勢、分散供應風險。

呂明澤認為，澳洲在關鍵礦物、能源轉型、頂尖研究實力及可信制度方面，與台灣先進製造及「科技生態系」的強項，有著高度互補作用。

他舉例，塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart）擁有澳洲南極局、塔斯馬尼亞州大學海洋與南極研究所等研究機構，匯聚全球密度極高的南極及南冰洋研究人才，加上塔斯馬尼亞州礦業與再生能源基礎，正好與台灣布局離岸風電、綠色供應鏈的方向相呼應。

他建議，雙方合作可從南冰洋觀測、韌性海事系統及淨零關鍵礦物供應鏈切入，逐步擴展為全國性戰略連結。

呂明澤並在演說中重申，聯合國大會第2758號決議僅處理中國代表權問題，未涉及台灣主權歸屬，也未決定台灣參與聯合國專門機構及其他國際組織之權利。

他表示，台灣持續強化自我防衛與全社會韌性，即使是遭遇壓力之下，台灣的能源、通訊、醫療、交通及民主體制仍可正常運作。台灣持續維持現狀，並在對等與尊嚴基礎上樂見與各方理性對話。

墨爾本 澳洲

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