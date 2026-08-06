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高市重申食品消費稅2年後恢復8% 稱與是否連任無關

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗今天在廣島市舉行記者會時，針對食品消費稅率調降一事表示，2年後「會由我負起責任，確實調回稅率」，並強調「這與我屆時是否仍擔任黨魁無關」。

日本「產經新聞」報導，先前高市早苗已宣布，食品消費稅率將自2027年4月起的2年間，從8%調降至1%。今天的記者會上她再次強調，2年後會負起責任將稅率調回8%。

由於高市早苗作為自民黨總裁的任期是到2027年9月為止，因此記者會現場有記者提問：「這是否可以理解為，您有意在2029年調回稅率時，仍以自民黨總裁、首相的身份履行責任？」

高市早苗則回應：「我說會由我負責調回稅率，並不是指我屆時一定會、或一定能繼續擔任自民黨總裁或首相。」

高市早苗強調：「我想，參與社會保障國民會議的各政黨，對於消費稅是重要的社會保障財源這一點，認知也是一致的。由於自民黨明年就要舉行總裁選舉，因此這與我屆時是否仍是總裁應分開來看。」

她同時表示，「從實現財政永續性並確保市場信任的角度出發，既然現階段我作為首相、自民黨總裁，決定於2年後將稅率調回，我就有責任貫徹到底，確實完成」。

另一方面，針對外界批評恢復8%稅率可能增加民眾負擔感，高市早苗說明：「我不認為這是大幅增稅。雖然消費稅率會恢復到原來的稅率，但屆時會同步導入與所得連動的給付制度，並聚焦於中低所得勞工，希望透過依所得提供補助，使中低所得勞工的實際可支配所得較以往增加。」

她也表示，「因此，新制度帶來的補助效果，將超過單純調降食品消費稅率。」

而對於未涵蓋在對象內但有就業意願的低所得者、以及未就業的老年人，高市早苗也強調會確保不落下任何一人，讓必要的補貼落實到位。她也補充：「我相信新制度對更多人有利，因此能獲得大眾的理解。」

此外，針對黨內對食品消費稅率調降出現反對意見、卻仍決定減稅的過程，高市早苗強調其正當性，並指出這已列入自民黨2月眾院選舉公約，且經過執政黨內部的討論程序。

不過，部分反對派議員主張公約中僅寫著「加速檢討」，減稅本身並非公約內容。

針對此事，高市早苗表示：「眾議院選舉是政權選擇的選舉。雖然字面上寫著『加速檢討』，但我想許多民眾當時都理解為『食品消費稅率2年間歸零』。」

她也強調，「我們重視國民對實現該目標的期待，並認為這已獲得了大家的理解。我也非常感謝在黨內外奔走協調的相關人士大力協助」。

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